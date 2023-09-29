桃園原斥資37億元建置地下2層、地上5層的市立美術館，不過當時遇上種種因素導致發包困難，採取先減項並發包主要工項，導致現在內部沒空調也沒電梯，遭民代批評是半成品，文化局暫時追編8.96億元要逐步補回工項，預計2026年完成。

六都之中獨缺桃園還沒有市立美術館，桃園市立美術館新建工程於2020年12月開工，規畫在中壢青埔高鐵特區以37億元建置桃園市立美術館及桃園市立兒童美術館，其中兒美館已陸續建置完畢，將於明年4月兒童節開館迎客，但桃美館因先前工程不斷被減項，現在才要陸續追加，完工日期預計延至2026年。

市議員舒翠玲批評，前桃園市長鄭文燦經手的工程可謂是問題百出，市立圖書館新總館綠建築遭降為銅級，還要加貼隔熱膜才能達標，蘆竹國民運動中心、北景雲計畫則有低級的漏水狀況，而市立美術館外牆都蓋好了，總共9層樓的建築卻沒有電梯、室內沒有空調，連廁所、機電室都仍不完備，她直呼「難道要把牆壁敲掉重做或在牆上做明管，這能看嗎？」砲轟市府同意工程減項拚發包，最後還要籌錢補破洞。

文化局副局長暨美術館代理館長王麗娟回應，經盤點若欲補回被刪減掉的工項，暫時將追編8.96億元，將建置空調、景觀、機電跟照明等，由新建工程處代辦，未來會密切留意工程進度及情形做滾動式調整。

工務局長汪在宙坦言，遭刪減的工項包含有景觀工程的屋頂及地面景觀工程、室裝工程的地坪及家具工程、機電工程的智慧和燈具工程，還有指標系統、空調設備、機電設備等。桃美館目前的確沒有電梯，空調也被減項刪除，當時因疫情升溫、原物料大漲，迫使採取分階段採購策略，先發包主要工項。

汪在宙強調，桃美館未來一定會追加補回工項才能取得使用執照，目前正配合現場工進、實際布展需求及市場現況，檢視需求，待設計成果確認後，將逐步完成採購，預計2026年完成。