新北市政府警察局昨（28日）完成外勤員警計5,647人之科技偵查通識訓練。（照片 / 新北市警察局提供）

當今資訊日新月異，高度便利性的科技發展，常為犯罪不法集團利用，並逐漸淪為犯罪工具，也是警察工作必須面臨的一大挑戰。為因應新型態犯罪趨勢，新北市政府警察局教導同仁掌握資訊脈絡，善用科技新知、提升犯罪偵防效能，期能快速且有效打擊各類犯罪，營造新北治安防衛城，提供市民安居樂業的生活環境。

新北市政府警察局為全面提升警察同仁科技偵查能量，今年6月至9月間辦理12梯次科技偵查教育訓練基礎課程，並於昨（28日）完成外勤員警計5,647人科技偵查通識訓練。局長廖訓誠頒發訓證書，期勉同仁做好因應未來科技犯罪趨勢的挑戰，共同維護新北治安。

架構圖。（圖表 / 新北市警察局提供）

新北市政府警察局指出，局長廖訓誠到任後極力推動警局科技偵查普、訓練與證照制度，藉由情資整合中心統合刑事警察大隊、資訊室、訓練科等單位資源，以分層分眾方式，透過系統性、持續性的訓練課程，將科技偵查的知能和工具的使用科普化，並於通過測驗後頒發完訓證書，表揚成績優異同仁。

警察同仁上課情形。（照片 / 新北警察局提供）

局長廖訓誠並頒發完訓證書。（照片 / 新北市警察局提供）

局長廖訓誠表示，科技偵查技術非僅刑事偵查人員該具備，第一線受理案件同仁、分局長、副分局長等中高階幹部也應瞭解，因此教育訓練課程分為「基礎」、「初階」、「中階」、「高階」等級別，再針對不同級別，安排不同難度的科技偵查知能與技術。

另，新北市政府警局同仁更運用科技偵查教育訓練課程教授相關知能，成功破獲槍砲案件。同時針對「公開來源情資」及「警政資訊系統」進行關聯資料分析，掌握確切事證後佈線埋伏，查獲衝鋒槍1把、手槍2把、子彈42發、空包彈8發等證物。

局長廖訓誠表示，本次基礎課程共有5,647位第一線同仁接受相關科技偵查基礎課程，能有效受理相關案件的偵辦。另，警局也持續建構完善科技偵查技術學習環境，從基礎知能到進階技術，將「科技偵查」、「警政系統」、「公開情資」、「數位鑑識」、「資訊安全」等5大面向融入相關課程，鼓勵同仁對科技偵查領域有興趣，只要取得前面級別的完訓證書，即可參與進階訓練課程，逐步落實深化警察科技偵查知能。