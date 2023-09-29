中國外交部副部長孫衛東27日在華府會晤美國國務院亞太助卿康達。孫衛東強調一個中國原則是台海和平穩定的基石，並指中美在亞太展開良性互動符合雙方共同利益。

中國外交部官網今天公布，根據中美雙方達成的共識並應美方邀請，孫衛東當天在華盛頓與康達（Daniel Kritenbrink）舉行中美亞太事務磋商。

雙方圍繞中美關係、亞太地區形勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題「坦誠、深入、建設性地交換了意見」。

中國外交部表示，孫衛東闡述了中方在台灣問題上的立場，「強調一個中國原則是台海和平穩定的基石」。

孫衛東並就美國推行「印太戰略」及南海等問題表明中方立場，強調中美在亞太展開良性互動符合雙方的共同利益，也是地區國家的共同願望。雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。

孫衛東同日也會見了美國代理副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）。

美中高層近月數度交流，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）相繼於6、7、8月訪中。

布林肯最近還在紐約會見了中國國家副主席韓正；美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則在馬爾他會晤了中國外交部長王毅。

康達與孫衛東見面是美中官員最新一場會談。

「華爾街日報」近日報導，北京與華府正在為中國國家主席習近平訪問美國而鋪路，雙方透過推動高層官方交流並採取其他措施來改善兩國動盪的關係。