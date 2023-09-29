力推「Study in Taiwan」留學風潮，「2023年歐洲教育者年會」9月26日至29日於荷蘭鹿特丹登場，我國由財團法人高等教育國際合作基金會（以下簡稱高教基金會）統籌，高教基金會董事長吳正己親率23所大學校院、逾50名代表參展，並於年會線上平台經營虛擬攤位，整合線上線下互動資源，持續深化國際高教交流。

由高教基金會搭建校際合作的溝通平台，透過實體及虛擬展攤、講座發表、特色活動，介紹台灣優質多元的高教環境與友善包容的生活文化，為參展學校多方拓展國際鏈結，以期吸引更多優秀的歐洲學生來台研修、學習華語，提升我國高等教育的國際影響力。

根據教育部統計，近5年來，歐盟來台留學人數逾2萬5000人，我方赴歐盟留學生超過3萬人，目前台灣與歐盟大學已簽訂近3000項學術交流協議，合作成果豐碩亮眼。

吳正己表示，歐洲教育者年會今年邁入第33屆，為歐洲規模最大、最具代表的國際教育交流盛會，今年主題為「Connecting currents」，吸引逾90國、約6000多位學校及學術機構代表出席。

吳正己提到，近年雖受疫情影響，我國仍積極向外推展留學台灣的優勢，不僅親赴荷蘭、西班牙等國參展歐洲教育者年會，推動與德國、波蘭等國的高教論壇，亦與法國、立陶宛等國合作線上高教會議；同時，政府透過與歐盟合作的「教育部歐盟獎學金」、「新伊拉斯莫斯計畫」、「台歐連結獎學金」等措施，致力維繫學術優質交流。

年會期間，品牌意象鮮明的台灣館吸引許多外賓代表親洽合作，28日晚間更於梅恩波特設計酒店（Mainport Hotel）舉辦台灣之夜交流餐會，駐荷蘭台北代表處陳欣新代表也為本次活動致歡迎詞，向與會各校代表致意。

主辦單位說明，台灣之夜為參展各校與數十位歐盟高教夥伴搭建氣氛熱絡的互動場域，體現台灣好客的人情味，強化我方與各國盟校的合作默契及夥伴關係。