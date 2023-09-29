依環境部現行規劃，碳費費率將在明年（2024）出爐、2025年開徵，並將率先針對500餘家年排放量超過2萬5000噸的碳排大戶徵收，首任環境部部長薛富盛接受本報專訪時強調，碳費不只有收費，還要顧及產業是否能忍受因被徵收碳費而影響其繼續永續發展，且企業為了營利可能會轉嫁到消費者，消費者也會因此受害，站在環境部要考量各因素，再由碳費審議委員會綜合判斷。

依氣候變遷因應法規定「碳費徵收費率審議會依我國溫室氣體減量現況、排放源類型、溫室氣體排放種類、排放量規模、自主減量情形及減量效果及其他相關因素審議」。

為何是碳費而不是碳稅？薛富盛表示，碳稅要由財政部來訂定，和所得稅、汽車燃料稅一樣，有排碳就要在所得中扣稅，這可能是若干年後的事，目前碳費規劃為針對年排放量2.5萬噸的排碳大戶、約500家廠商先徵收碳費，畢竟現在不繳碳費，之後廠商銷售商品至歐盟時還是要繳納碳排放差額，企業及民眾的思維及觀念也要改變。

薛富盛說，目前還不會那麼快就針對住商、服務業徵收碳費，但這股潮流大概是擋不住的，要超前部署，要有心理準備，萬萬不能僥倖；他說，政府訂定碳費一定會考量多方層面，包括產業是否能忍受因被徵收碳費而影響其永續與否，若費率過高導致幾乎沒有利潤就會有經營上的問題，企業為了營利可能會轉嫁到消費者，消費者也會因此受害，費率審議委員會將綜合判斷合理的費率。

外界擔心，歐盟明確提及用以補貼企業的碳費不能抵減CBAM？薛富盛強調，氣候法提及的碳費用途為「補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術」，並非直接補助。

氣候變遷因應法授權環境部可以對進口產品徵收碳邊境稅，薛富盛說，做事要按部就班，碳費問題都還沒開始，開徵國外的碳邊境稅都有點操之過急，尤其環境部剛成立不到一個月，組織規模仍須強化，人力資源都還要強化。

近日也傳出碳權商機，薛富盛表示，民間及地方政府已看到許多碳權商機，如已收到有地方政府盼環境部盡快核定其碳匯，也有許多企業販售碳匯，但鼓勵大家仍透過碳交所，才是最安全的保證；他也提及，農業部也送其碳匯計算的方法學，目前也持續加強溝通。

此外，目前國發會規定2030年減碳目標為23％至25％，相較多國目標顯得落後，薛富盛認為，以目前科技發展來看，很可能在2030、2040年找到適當觸媒，讓碳再利用的可能性增加，二氧化碳或許可以成為甲烷，甚至反應成乙烯、丙烯，發現的人保證得諾貝爾獎，解決人類氣候變遷、溫室氣體的難題。