杭州亞運游泳項目今天進入最後一日賽程，中華泳將最後希望就在王冠閎的身上，他先前放棄拿手100公尺蝶式，將專注力放在400公尺混合式項目，可惜沒能奪牌，今天在200公尺蝶式以分組第一、總成績排名第三的1分57秒01游進今晚決賽，有機會終結台灣男子泳壇長達25年的亞運獎牌荒。

上次在亞運站上頒獎台上的台灣泳將就是黃智勇男子100公尺銅牌，而且黃智勇又是這次王冠閎的教練，因此師徒情誼讓王冠閎更想要在這次杭州亞運會上幫教練圓夢。

王冠閎是台灣男子100公尺蝶式與200公尺蝶式全國紀錄保持人，7月成都世大運在200公尺蝶式奪得銀牌，這次被視為奪牌熱門好手。

今天在200公尺蝶式預賽第二組第五水道出發，下水後王冠閎一路領先，最終以1分57秒01率先抵達終點，總成績僅次於日本選手本多灯的1分53秒30以及大陸選手牛廣盛1分56秒99，晚上8點48分的決賽如有水準以上的演出，可望成功站上頒獎台上。

女子選手黃渼茜在50公尺蝶式以26秒88的成績、總成績排名第八游進決賽，這個組別有日本名將池江璃花子。