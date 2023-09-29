全球股市9月利空不斷，但中秋連假過後，時序來到第4季傳統旺季，利空大致反應完畢，專家認為，台股有望先蹲後跳，是布局的大好機會，點名AI、低軌、綠能、矽光子等4族群是焦點，包括廣達、緯創、技嘉、華碩、啟碁、昇達科、森崴能源、中興電、華星光等18檔可留意。

產油國減產導致石油價格飆升，聯準會轉鷹，美債值利率維持高位，外資大幅賣超台股，而後又有美汽車公會罷工，工資問題浮出檯面，最後美參眾兩院撥款法案持續陷入僵局，美國政府關門不確定因素大增，一連串的利空導致全球股市9月通通嚇跌。

摩爾投顧分析師陳昆仁指出，每年9月都是股市最辛苦的1個月，這次剛好同時各種利空串聯發生，導致股市信心不足，買盤更不積極，全球股市持續下跌震盪。

第4季選股方向上，陳昆仁認為，不外乎政策加持、趨勢成長、庫存調整完畢等3大題材，但大盤止穩關鍵，還是在趨勢成長的AI族群，9月最初因AI籌碼凌亂，導致下跌影響大盤信心，因此這次AI族群能否率先止穩，將是大盤是否止穩的關鍵。

且AI族群許多個股是台股權重股，只要AI開始守穩轉強，那代表也是市場資金認可的低點關鍵時刻，相關個股可留意廣達、緯創、技嘉、台光電、華碩等5家。

他也認為，台股暫時還是處於量縮輪動格局，在量縮格局中，次族群表現將優於主流族群，因此10月可先留意低軌衛星、綠能、矽光子等3類股。

低軌衛星方面，鴻海董事長劉揚偉8月中旬法說透露，鴻海低軌衛星太空中心進行振動及衛星姿態等最終測試，預估第4季發射升空，且隨全球低軌衛星持續成長，用戶數提升將帶動用戶端設備需求，成長動能強勁，相關個股可留意啟碁、昇達科、台揚等個股。

至於綠能部分，陳昆仁考量政策利多將牽動選票走勢，且投信也開始積極卡位，森崴能源進入出貨旺季，投信積極連續買超，不斷電系統碩天受惠資料中心持續成長，投信從上週就持續買超，相關打出底部的個股，中興電、亞力、東元、華城皆是後續可留意的個股。

近期火熱的矽光子領域，台積電先前明確表示，是推動AI高速傳輸、低延遲的關鍵技術之外，可以看到台股9月大盤相對不好下，矽光子仍受資金追捧，相關個股可留意華星光、光聖、台星科、眾達-KY、波若威等個股。