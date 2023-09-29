美國聯邦參議院今天試圖推動一項跨黨派法案預算撥款法案，以防政府在10月1日關門；而聯邦眾議院則準備就共和黨陣營所提支出案進行表決，但這些法案恐無望過關。

路透社報導，隨參眾兩院分歧持續，聯邦政府10月1日面臨10年來第4度斷炊窘境的可能性漸增，屆時數以十萬計聯邦政府員工將被迫放無薪假，從經濟數據發布到營養福利等政府相關服務也將停擺。

參議院今天以76票贊成、22票反對，針對一項短期延長聯邦資金的權宜法案展開辯論。此案將讓政府資金維持到11月17日，其中包含約60億美元的國內災難因應資金，以及提供給烏克蘭的另一筆約60億美元援助。

不過，參院這項法案已被主掌眾院的共和黨人拒絕。

眾議院計劃在深夜對4項黨派所提的撥款法案進行投票，縱然這些法案有機會挺過民主黨強烈反對並成為法律，單憑這些法案恐怕也無法阻止政府關門。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，參院民主黨人只要在權宜法案中同意解決（美墨）邊境問題，就能讓政府免於關門。

前總統川普（Donald Trump）則在社交媒體上呼籲他的國會盟友放手讓政府關門。

多家信用評等機構警告，政治上的極端手段以及政治兩極化正在危害美國的金融前景。

在所有主要信評機構中，穆迪公司（Moody’s Corp.）是最後一個仍給予美國公債AAA信評的機構，但穆迪25日表示，美國政府關門將對信評等級帶來影響。