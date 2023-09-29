日職日本火腿鬥士29日宣布，與本屆U18世界盃中華隊王牌投手孫易磊簽下合約，入團記者會將在10月16日在台灣舉行。火腿GM稻葉篤紀評價孫易磊：「從今年初開始，我就注意到孫易磊的進步飛快，很難相信他之前是外野手，讓我印象深刻的不只是U18對陣日本的火球連發，還有投手丘上展現不畏懼的拚戰精神。」

作為中華隊王牌投手，孫易磊在本屆U18世界盃發揮亮眼，對陣澳洲的開幕戰上演7局完封，幫助中華隊搶下開門紅，之後交手美國隊登板，飆出156公里球速刷新個人最快紀錄，緊接著冠軍賽再次上陣面對日本，繳出4.1局挨2安掉1分責失不俗內容。

除了稻葉篤紀外，也有多名大聯盟球探針對孫易磊進行視察。火腿則展現誠意，若孫易磊未來若想挑戰大聯盟，球團則會遵循過去達比修有、大谷翔平旅美的方式，稻葉篤紀表示，孫易磊對於台灣像是寶物般的存在，希望能花時間好好培養，將來成為與世界抗爭的大投手。