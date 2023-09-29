73歲的國際巨星翁倩玉驚喜返台度過中秋節，昨晚登上電商女王瑪菲司的直播宣傳，開心分享11月18日將在台南市美術館舉辦「無限II 倩玉的版画世界」個展 ，並開金嗓演唱〈祈禱〉，破天荒的福利讓直播間暴動，瑪菲司忍不住驚嘆：「倩玉姊的氣場真的太強大了啦！」超凍齡模樣美翻。

瑪菲司對橫跨影、視、歌三棲的翁倩玉敬佩有加，讚嘆翁倩玉是首位登上日本NHK紅白歌唱大賽演出的國外藝人，榮獲第十屆金馬獎女主角獎，唱片銷售量更高達200萬張，觸角並延伸藝術才華鑽研和服裝設計以及版畫藝術創作多年；瑪菲司讚嘆翁倩玉的多樣才華，期許自己能以翁倩玉為人生目標學習全能發揮，也趁機向前輩請益如何延伸不同領域事物都能創造不錯成績，翁倩玉大方分享：「對做的事情要有熱情，要用心，並且持續堅持！」

瑪菲司接著大膽請益，若身旁有一位容易惹怒自己的伴侶如何能維持平心法則，翁倩玉溫柔分享：「耐心、了解、好好溝通、保持微笑，是不二法則。」接著翁倩玉轉頭微笑對瑪菲司的老公H先生說：「你要好好的愛Mavis瑪菲司唷。」

翁倩玉快閃宣傳「無限II 倩玉的版画世界」個展分享籌備近一年，主題概念想法來自人的頭腦的創意是無限充滿許多想像，也希望可以透過畫作帶給大家靜心療癒能量。宣傳隔日適逢中秋佳節，從不下廚的瑪菲司為了翁倩玉親手製作低糖蛋黃酥聊表中秋心意，瑪菲司透露知道翁倩玉有烹飪頻道對美食頗有經驗，還特別抽空惡補烘焙食譜，笑說自己手作蛋黃酥投入的是「微薄手藝但滿滿心意，全是感情」，翁倩玉誇獎蛋黃酥做的好美好圓滿，這2天將帶回家與翁媽媽分享品嚐。

為了感謝Mavis瑪菲司，翁倩玉也特別帶著彩繪專屬工具現場揮毫水彩畫作回贈Mavis瑪菲司非常感動，直說這幅畫要掛在家中最重要位置，而寵粉的Mavis瑪菲司也為線上粉絲爭取福利，再請翁倩玉多繪製一幅簽名畫作送粉絲，此舉造成網路暴動，網友紛紛留言：「這中秋節真的太圓滿，值得了啊！」讓粉絲與度過一個非常難忘的中秋佳節！