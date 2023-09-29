先前已獲杭州亞運網球女雙金牌戰門票的梁恩碩，29日換跟黃琮豪聯手以7比5、6比3闖進混雙金牌戰，梁恩碩賽後表示，從沒想過自己能夠兩個雙打都闖進金牌戰，除了很開心，也算是給自己另外一種鼓勵，「希望藉此重新找回自信心！」

梁恩碩與黃琮豪賽後異口同聲表示，因為今天的菲律賓對手，速度沒有前兩場的對手快，讓他們可以擁有比較充裕的準備時間，加上拿下幾個關鍵球，也讓後面的氣勢為之轉換，至於接下來的混雙金牌戰，梁恩碩說：「反正就是一場一場去打。」

賽後一度想要直接走回球員休息室，卻被媒體喊叫回到混採區受訪的黃琮豪表示，自己能夠闖進混雙金牌戰很意外，接下來當然希望能夠許育修與詹皓晴也闖進混雙金牌戰，讓混雙金牌戰也變成台灣「金包銀」，假如真是如此，他也希望彼此加油。

「假如真的在混雙金牌戰碰上許育修，他很厲害，我的雙打都是跟他學的，」黃琮豪說，「其實我當初能夠入選亞運國手就很開心，沒想到現在還打進混雙金牌戰，真的很感謝體育署可以提供那麼好的訓練環境。」