潛艦國造原型艦28日舉行命名暨下水典禮，蔡英文總統親自出席並命名為「海鯤軍艦」，也在典禮中明確表態支持後續潛艦的建造。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，潛艦兵力的擴充對台澎防衛作戰有明顯的助益，但因為國造潛艦最重要的戰鬥系統來自美國，最後究竟能國造幾艘，取決於華府最終同意出售幾套戰鬥系統給我方；而華府行政部門對我方國造潛艦始終抱持質疑的態度，成為後續潛艦建造的最大變數。

揭仲說，依國防部評估，戰時共軍潛艦若要對台實施「聯合封鎖作戰」，可部署的伏擊區約有10多處，多數位於台灣東部海域；高雄與基隆港附近也有少數的伏擊區，另外在台北飛航情報區邊緣海域，還有若干預備伏擊區。對國軍而言，在反潛機與水面艦容易受到天候和水文條件干擾的情況下，最有效率的反潛方式，就是搶在共軍之前，派潛艦進入若干重要的伏擊區，然後保持靜默，等共軍潛艦駛入、發出較高的噪音時，就能「以靜制動」加以攻擊。

揭仲透露，國軍早在23年前，就以戰時有必要控制、重要伏擊區的數量為基準，再計算每一伏擊區所需的潛艦兵力常數、任務所需時間、往返伏擊區所需時間、整補時期、妥善率與現有潛艦兵力等因素，計算出至少還要增加8艘潛艦，加上2艘荷蘭製「劍龍級」潛艦，使可作戰潛艦達到10艘的結論。相信這也是潛艦國造小組召集人黃曙光日前在對媒體簡報時，說明國造潛艦的數量，包含原型艦在內為8艘的依據。但她也強調，雖然國造8艘潛艦有充分的理由支撐；但最後我方究竟能造幾艘，決定權還是掌握在華府手中。

揭仲解釋，因為國造潛艦最關鍵的潛艦戰鬥系統，是透過「商售」模式，向美商購買，但仍然需要美國行政部門核發輸出許可；在戰鬥系統更換幾乎等同重新設計的情況下，使我方最後能國造幾艘潛艦，取決於華府同意美商出售幾套戰鬥系統。

揭仲說，雖然AIT台北辦事處處長孫曉雅也出席28日的儀式；但實際上，華府對潛艦國造一直存在不小的質疑聲浪，認為我方應將潛艦國造的龐大預算，轉用於採購佈署數量大、取得時間短、戰力形成快的「不對稱武器系統」；加上目前主管對台軍售的華府國安高層，普遍反對我國採購傳統武器儎台，甚至連美國海軍建議我方採購的反潛直升機，都遭華府國安高層否決。因此，揭仲擔心，華府藉拒絕批准出售戰鬥系統的方式，迫使我方大幅減少後續潛艦量產數量的風險，始終未完全排除。

揭仲研判，華府行政部門對我方國造2艘潛艦（包含海鯤軍艦），以汰除服役近80年的海獅與海豹號潛艦，或許還不至於反對；但後續建造計畫是否還會得到華府的支持，恐怕就有變數。