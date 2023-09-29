中華射擊隊在杭州亞運直到第6天獎牌才開張，靠著劉恆妤、余艾玟、吳佳穎女子10公尺空氣手槍團體射下銅牌，教練郭孟熙點出原因，主要是因為國內比賽較少，選手容易受到外界因素影響，無法穩住領先優勢，但他認為，這趟杭州行對選手來說收穫還是非常多，特別是首次參賽的小將劉恆妤。

上屆雅加達亞運射擊隊射下2金1銀1銅的佳績，但來到杭州獎牌卻遲遲無法開張，今天在女子10公尺空氣手槍團體奪下銅牌，賽後郭孟熙也開心拿了顆水煮蛋敲破，意指獎牌數終於「破蛋」。

「銅牌是大家努力的結果，但其實前6天只有這面獎牌還是有點可惜，應該是每個團體項目，像是空氣手槍、步槍都應該要有好成績才是。」郭孟熙指出，中華隊選手在比賽過程中都有一度暫居領先位置，但都無法維持到最後，容易受到外界因素干擾，最大原因就在於國內高強度賽事太少，心理層面容易受到影響。

「我認為，選手的心態應該都要磨到長繭的感覺，不能受到比賽起伏影響。」儘管前6天僅有1面銅牌進帳，郭孟熙認為，這次杭州亞運對中華隊選手而言仍會獲得很好的經驗，尤其是對像首次參賽的劉恆妤來說，絕對是正面的鼓勵。

劉恆妤在資格賽第2輪射出滿把100分，但接下來2輪都有些失常，最後沒能挺進個人決賽，劉恆妤說：「這是我第1次在國際賽打下100分，自己也有點嚇到。接下來還要繼續加強抗壓性，也很開心能跟學姊們一起拿下這面銅牌，這是我這次亞運最想拿到的獎牌。」