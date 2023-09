小紅書上的「我在招募獵薯」,日前分享了面試者的履歷,只見面試者在性別(sex)欄位中,竟填了「沒經驗」(no experience),意外透露了自己的「性史」,網友看到後也捧腹大笑,還調侃「你有沒有經驗,我不想知道。」

據《中國報》報導,「我在招募獵薯」是1個常分享職場趣事的小紅書帳號,日前貼出1位面試者的履歷,只見面試者在性別(sex)欄位中,竟填了「沒經驗」(no experience),誤以為性別(sex)欄位中,要填自己的性經驗。

此文一出,許多網友都哭笑不得,「我真的無語,寫個服字給他」、「父母親們,孩子讀書很重要!」,還有人調侃「你有沒有經驗,我不想知道。」

此外也有網友揭露許多求職者填寫資料時的趣事,像是「在婚姻狀況欄位填良好」、「在Desired Position(希望職位)寫Preferable not near to aircond(最好不要靠近冷氣機)」。