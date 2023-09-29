小紅書上的「我在招募獵薯」，日前分享了面試者的履歷，只見面試者在性別（sex）欄位中，竟填了「沒經驗」（no experience），意外透露了自己的「性史」，網友看到後也捧腹大笑，還調侃「你有沒有經驗，我不想知道。」

據《中國報》報導，「我在招募獵薯」是1個常分享職場趣事的小紅書帳號，日前貼出1位面試者的履歷，只見面試者在性別（sex）欄位中，竟填了「沒經驗」（no experience），誤以為性別（sex）欄位中，要填自己的性經驗。

此文一出，許多網友都哭笑不得，「我真的無語，寫個服字給他」、「父母親們，孩子讀書很重要！」，還有人調侃「你有沒有經驗，我不想知道。」

此外也有網友揭露許多求職者填寫資料時的趣事，像是「在婚姻狀況欄位填良好」、「在Desired Position（希望職位）寫Preferable not near to aircond（最好不要靠近冷氣機）」。