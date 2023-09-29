響應環境部資源循環署手機回收月活動，遠傳推出手機回收加碼活動，只要民眾在10月持不限廠牌廢棄手機，至遠傳直營、加盟門市進行回收，除有機會抽中資源循環署提供iPhone 15、華碩筆電等大獎，遠傳再加碼送1000元指定節能家電購物金，既能讓廢手機回收再利用，減少電子廢棄物中有害物質危害環境，還能進一步節能減碳。

遠傳積極投入回收舊手機，在全台逾640門市據點設置回收箱，免費提供消費者回收廢手機、線材及廢電池，更透過遠傳官網自製小影片，讓民眾快速獲得廢手機回收相關訊息，也獲得官方和學者讚賞。遠傳回收成績也十分亮眼，自2018年起，累積回收手機已超過70,000支，同時也回收1.9公噸以上的廢電池與線材、配件，廢手機內的有價貴金屬回收再利用，所節約的能源達154萬度電，相當於減少980公噸的CO2排放。

遠傳除回收廢棄不堪用手機外，針對還有殘值的二手手機，推出「舊機交給我，新機你帶走」的加碼優惠，不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用舊手機至全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，可直接換購新手機、平板、3C家電與配件。

台灣三星電子與財團法人黑潮文教基金會合作，積極推動手機回收活動，每回收一台不限品牌的廢棄手機並完成登錄，即回饋100元支持財團法人黑潮文教基金會，關懷海洋環境、生態、及文化永續教育。而為響應環境部資源循環署每年舉辦的手機回收循環月活動，鼓勵消費者實際參與行動，三星再宣布10月加碼抽2023年最新旗艦摺疊機Galaxy Z Flip5(256GB)，消費者凡於10月1日至10月31日期間，至全台75間三星智慧館門市及14間三星維修服務中心回收廢棄手機，不限品牌，只要完成登錄流程。

三星自2022年宣布全新環保方針「永續日常(Everyday Sustainability)」，積極將環保使命融入科技研發與產品創新中。三星的永續措施從原物料的取得、回收和廢棄處理，全面強化產品生命週期中的資源循環再利用。此次作為加碼抽獎的新一代摺疊旗艦Galaxy Z Flip5 亦符合品牌對環境保護的承諾，除了較前一代採用2倍以上回收材料製成的關鍵裝置元件，包裝盒亦以百分之百再生紙質製成；軟體方面並可獲得五年安全升級，與四代的OS作業系統升級。