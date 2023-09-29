泰國有名女屋主19日發現，家中的長椅竟躺著1名全裸的女子，且她還非常悠閒的吹風扇、看電視，由於怎麼驅趕，該名裸女都賴著不走，所以屋主只好錄影存證，隨後也趕緊報警，鄰居聽聞消息後，都紛紛趕來看熱鬧，裸女這時才把衣服穿上，悠哉的離開。

據《Sanook》報導，泰國甲米府1名47歲女屋主，於19日發現，家裡疑似遭不明人士闖空門，隨後他也請58歲的鄰居昌提（So Lae Chonthi）前來查看，竟發現有名年約35至40歲的女子全身只披著1條毛巾，就這樣一絲不掛地躺在客廳長椅上，此外她還非常悠閒的邊吹風扇邊看電視。

昌提透露，無論自己和屋主怎麼驅趕，裸女就是賴著不走，所以只好錄影存證，隨後也趕緊報警，直到鄰居都紛紛趕來看熱鬧後，裸女才不甘願的把衣服穿上，悠哉的離開。昌提也說，他從來沒看過這名裸女，所以應該不是這裡的村民。此外，裸女雖然什麼也沒拿走，但家裡不少物品都散落在地上，還有被破壞的痕跡。

警方獲報後，順利找到該名女子，並將她帶回警局，以釐清事件的經過及動機，屋主則認為，裸女可能是個精神病患，也提醒村民，如果離開家，請務必要關好門、鎖好門窗，避免類似的事再次發生。