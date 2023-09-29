2024總統大選僅剩100天左右，總統參選人針對兩岸問題究竟有無觸碰核心、台灣如何能安全存在？媒體人陳揮文就指出，現在參選人一面倒向美國，還有人在意美、中等距嗎？他並痛批，九二共識等於一國兩制是總統蔡英文瞎掰出來的。

陳揮文28日在中視節目《庶民大頭家》指出，現在檯面上的總統參選人一面倒向美國，我們可以發現這次2024的總統大選，美國扮演很重要，但大陸角色不見了。陳揮文認為，「台灣總統參選人講的話，美國聽了很高興，但他們有講大陸要聽的嗎？大陸要聽的難道是反對一國兩制嗎？現在整個選舉選偏掉了，我們真正的機會跟威脅是什麼？當然是大陸阿。美國有過中秋節嗎？大陸中秋節放8天，我們也過中秋節，我們是同胞，但國民黨主席的路線就是這個樣子」。

陳揮文怒批，國民黨主席朱立倫說，「中國國民黨從來不是親中一個政黨」，但國民黨不親中，那你改叫美國國民黨好了，然後朱又說九二共識是沒有共識的共識，這是在說什麼？

陳揮文還強調，九二共識本來就不是一國兩制，大家去看習五點，習五點裡面哪有講說九二共識就是一國兩制，這句話是蔡英文瞎掰的，「我敢在現場直播講，蔡總統你敢告我嗎？我笑妳不敢，因為我講的是真的」。