港星王丹妮以模特兒身份出道，並在《梅豔芳》中有讓人印象深刻的演出。（Chloe提供／黃唯淯巴黎傳真）

2024春夏Chloe是創意總監最後作品。（Chloe提供／黃唯淯巴黎傳真）

本季Chloe迎來創意總監Gabriela Hearst的收官之作，不少名人都現身，只為一睹Gabriela的最後一場大秀。韓國女星高旻示過去因主演韓劇《Sweet Home》的芭蕾舞學生妹而爆紅，此次也以一身黑色造型長洋裝現身觀秀；而港星王丹妮過去也因拍攝《梅豔芳》知名度水漲船高，這次則以白色鏤空細節洋裝造型現身觀秀，高顏值、高䠷身段加Chloe服裝加持，仙氣之高也引起路邊法國民眾手機搶拍。

謝幕時創意總監請來森巴舞樂團，熱熱鬧鬧的結束自己的最後一季，也讓看秀佳賓留下深刻印象（Chloe提供／黃唯淯巴黎傳真）

本季大秀選址塞納河畔，本季服裝依舊呈現了Gabriela貫有的安靜、優雅、帶有詩意的服裝線條。各種自然界中花卉植物，如仙人掌、玫瑰、馬蹄蓮、蘭花等植物成為大秀上「安靜」的存在；全新包款Carmela也成為秀上注目焦點之一，俐落的皮邊線條與鉚釘裝飾，秀上Model拎著它出現時，也讓人想到植物園中的仙人掌－植物園的守護者之一；羊毛流蘇組成的裙擺裝飾，讓人聯想到花蕊的模樣，也延伸出傳承寓意。或許這些花卉植物與意象，某種程度上守護了Gabriela Hearst的溫柔夢想，也貫徹了她自2021年初接下Chloe時打造的夢想之地，那個協助品牌走過相當大程度的綠化過程，讓不少人記得Chloe如何在時尚與環境中取得永久的平衡與循環，也在大秀最後，請來一隻森巴舞樂團熱鬧的謝幕，如同她這些年來為品牌所做的一切－歡欣上台，熱鬧收官，留給觀眾值到最後一刻的記憶，都是歡愉且熱鬧，如同Chloe一直想傳達給世人的觀念－保有快樂與滿足，與自然、與文化和平共處。

本季出現不少植物形象，如秀上包款Carmela就有仙人掌形影。（Chloe提供／黃唯淯巴黎傳真）

以花瓣形象做為整套服裝的設計風格，也讓人理解Chloe本季著墨重點。（Chloe提供／黃唯淯巴黎傳真）