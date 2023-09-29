澳洲一架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機7月在演習時墜海，機上4人殉職。澳洲軍方宣布提前汰除太攀蛇機隊。

法新社報導，失事直升機7月29日晚間在聖靈群島（Whitsunday Islands）外海參加由美國主導的多國大型「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習時發生意外，事發後太攀蛇機隊40多架直升機停飛。

澳洲原訂2024年12月底將太攀蛇機隊除役，這次決定機隊將一直停飛到汰除。

澳洲國防部這次在聲明中說：「到原訂汰除時間前，太攀蛇都不會再執行飛航任務。」澳洲政府表示陸續引進40架美製UH-60M黑鷹直升機，其中3架9月已開始執行任務。

澳洲官員過去就曾抱怨過太攀蛇直升機，覺得維修與料件取得困難。在7月底墜機事故前，太攀蛇機隊今年初就已因一架直升機夜航演訓時發動機故障、機組員迫降海面而停飛1個月。

路透社報導，太攀蛇直升機是總部位於法國、由空中巴士（Airbus）與義大利李奧納多（Leonardo）公司共同持股的NHIndustries公司所研製。澳洲共引進47架太攀蛇直升機，今後將由美製黑鷹直升機取代。