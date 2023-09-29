台南市登革熱疫情緩和，中秋連假住宿率較往年持平，下周的國慶連假逆勢看漲，業者慶幸登革熱破萬例沒嚇走遊客，國慶連假更因晚會在台南登場，逆勢看漲，許多訂房已提前客滿，平均約有8成住宿率。

台南市登革熱因疾管署提前南下支援，疫情一度緩和降溫，立即反應在觀光熱度上，台南市觀旅局依據電信大數據統計至29日上午11時，中秋連假首日較去年成長8.84％。旅宿業者對住宿率則表示較往年持平。

台南市旅館同業公會理事長吳俊泰與台南市民宿協會理事長柯凱文各表示，中秋連假訂房率旅館約7成、民宿約5成多，皆與去年同期約持平。

業者認為，往年中秋連假為家庭團圓節日，旅館住宿需求不高，加上暑假出國潮剛結束，業者本就不期待國旅訂房有亮眼成績，今年台南市登革熱疫情雖延燒，尚影響不大，只有零星退房，中秋連假訂房率主要受下周國慶連假的排擠效應影響，成績已比預期好。

旅館與民宿業者表示，台南市住宿率在國慶連假4天逆勢看漲更明顯，業者表示，國慶晚會在台南登場，增加觀光看頭，多家旅宿住房訂滿，平均至少維持7成以上訂房率。業者認為疾管署派員南下有助防止疫情擴散，維持府城觀光人潮。

旅宿業者仍盼台南市登革熱疫情快過高峰期，「累積破萬例仍令人感覺不舒服」。

連假首日車流尖峰時段在下午出現，經由國道1號進出市區的周邊平面道路如仁德區中山路、永康區中正北路、復興路與市區往返交流道如小東路、東門路，環線聯外道路往返北區、安南區的中華西路、中華北路等路段均出現大量車流。

台南市交通局表示，預計「海潮慶典」展覽在連假3天將湧入大量車潮，安平地區周邊車流將增加。