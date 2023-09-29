新港奉天宮媽祖契子百歲人瑞林福來中秋節回宮大團圓。（新港奉天宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

新港奉天宮媽祖契子百歲人瑞林福來中秋節回宮大團圓，與董事長何達煌一起切蛋糕歡度中秋。（新港奉天宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

新港奉天宮契子女今天回宮大團圓吃平安餐。（新港奉天宮提供／廖素慧嘉縣傳真）

今天中秋節，嘉義縣新港奉天宮有全國各地的媽祖契子女約500人回宮大團圓，百歲人瑞契子林福來阿公也與各世代的媽祖契子一同團拜上香祈福，奉天宮特地準備平安圓、長壽麵、元寶水餃及各式點心與契子女分享，歡度中秋節。

每年農曆8月15日中秋節，奉天宮舉辦「開臺媽祖契子女中秋回宮大團圓」活動，邀請全國各地的契子女們，回奉天宮參拜，今年是開臺媽祖駐台402年，特別邀請106歲人瑞的新港契子林福來阿公回宮團圓。

新港奉天宮董事長何達煌偕董監事、新港鄉長葉孟龍、林福來阿公、嘉義縣議員黃啟豪、縣議員陳文忠、縣議員林岱杰、縣議員簡嘉億及各界人士，與500名契子女們一起上香祈福，契子女們共享平安圓、長壽麵、元寶水餃，分享媽祖的庇護。

何達煌表示，奉天宮開台媽祖是很多信眾的精神寄託，將孩子託付給媽祖作為契子，媽祖成為「囝仔ㄟ守護神」，因而乎媽祖婆作契子女是新港傳統禮俗中的生命禮儀之一。

奉天宮指出，「拜契」儀式是由父母帶領孩童到奉天宮，填寫「契字」文，虔心向媽祖祈願孩子能夠成為媽祖的契子女，並將香火袋在媽祖香爐前旋繞沾取爐煙，最後把香火袋掛在孩童頸項，稱為「縣貫」。

往後，每年回奉天宮更換香火袋的紅絲線，香火袋再過爐一次，稱為「換貫」，直到滿16歲為止，契子女向媽祖謝恩，並將香火袋歸還媽祖婆，是「褪貫」。

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