警方正查緝酒駕。（照片 / 蘆洲警分局提供）

今年中秋連假為期3日，預估南下返鄉車潮湧現，為確保交通順暢，蘆洲警分局針對轄區主要幹道、國道1號五股交流道規劃員警及義交人員機動調整路口號誌，以疏處車流，如遇臨時性交通壅塞，將第一時間派員疏處，以期有效紓解道路車流。警方同時提醒駕駛，切勿酒駕、疲勞駕駛、不超速、不逼車、不無照駕駛，開心出門，平安回家。

蘆洲警分局表示，今年中秋連假為期3日，接續下週仍有國慶4日連假，並指出連假期間 (9月29日至10月1日)為確保轄內交通順暢，警方將提前啟動連續假期各項交通疏導措施。

蘆洲警分局指出，包括首重國道1號五股交流道、台61、64線各匝道、龍米路段、成泰路段、傳統市場、寺廟及各風景區等周邊道路，從今（29日）上午6時至中午12時許，已規劃員警及義交人員機動調整路口號誌，以疏處車流，遇有臨時性交通壅塞，會立即機動派員疏處，以有效紓解道路車流。

蘆洲分局呼籲，國道1號五股交流道南下入口於9月29日上午6至12時實施高乘載管制，連假期間高公局將視車流狀況機動實施「匝道儀控」，請用路人依照號誌及現場員警的指揮減速慢行。

另，警方同時指出部分路段發生壅塞在所難免，建議搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門，請務必做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，並利用「高速公路1968」App查詢國道路況，妥善規劃行程確認行車路線，利用離峰時段出門或行駛替代道路，切勿疲勞駕駛，不超速、不逼車、不無照駕駛。

蘆洲分局為有效遏止酒駕，積極取締酒後駕車，本月共取締酒後駕車計49件、移送計32件、扣車計49輛。分局長林詮峰呼籲，連假期間民眾飲宴、餐敘機會增加，倘酒後駕車酒精濃度達法定標準值0.25mg/L者，將觸犯刑法第185之3條，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；倘肇事致人重傷或死亡者，除了得沒入車輛外並吊銷駕照且不得再考領！

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