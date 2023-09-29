中秋連假今展開，藍白圍繞「和」還是「合」議題；民進黨主席暨總統參選人賴清德趁過節搶攻社群，鎖定官方LINE推出中秋限定的「賴友召集令」，抽限定「閃卡」；賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，選戰進入倒數即將100天，預告接下來還會有競選總部成立活動，及預計將社群動能轉為實體聚會的「賴友之夜」都在籌辦中。

郭雅慧指出，LINE社群和選民的互動較為親近，許多人會透過LINE抒發自己的感受給賴清德，為了回饋因此推出LINE社群專有的閃卡，共有多組閃卡供追蹤者隨機抽取，難度最高的SSR閃卡抽中機率最小，邀請支持者一起比拚。

她說，這次鎖定官方LINE推出中秋限定的「賴友召集令」，號召追蹤者，只要邀請親朋好友加入LINE，即可抽限定「閃卡」，且有機會獲得最為珍貴的SSR級閃卡，吸引網友搜集。

她指出，其他社群平台，也依據不同的社群屬性推出不同的影像、圖像素材，賴清德的Instagram在今年中秋節發布插畫組圖，從賴清德喜歡吃餅的形象延伸，請粉絲猜猜看賴清德吃了什麼口味的月餅，圖卡也從完整的月餅，往右滑越吃越小塊，最後除了揭曉月餅口味，也呈現賴清德完整的中秋祝福。

她說，此外，Facebook則釋出Q版插畫祝賀圖卡，將賴清德化身太空人，不僅手捧超大月餅，愛犬Luke還特地戴上兔耳朵。賴清德的YouTube上也有獨家的中秋祝賀影片露出，針對不同社群平台，傳達中秋月圓人團圓的祝福。

賴清德競選總部原本24日要開箱，因故延期；郭雅慧表示，今年選戰如火如荼，即將進入100天倒數的關鍵時刻，接下來還會有競選總部成立、及實體聚會的「賴友之夜」都在籌辦中。