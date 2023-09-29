阿昭署長拍攝宣導短片，教導如何防範愛情詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

中秋節在「月圓人團圓，月老賜良緣」的氛圍下，不少渴望脫單的男男女女們，藉由網路交友軟體或社群平台，希望能在網路上尋覓人生的另一半。警政署長黃明昭特別親自拍攝了「阿昭署長賀中秋」防詐影片，在預祝民眾佳節同時，也在影片中拆解詐騙集團「愛情詐騙」手法。

黃明昭表示，詐騙集團常會假冒維和部隊軍官、假冒戰地無國界醫生等身分；並揭密假交友詐騙三步驟：1.盜用帥哥美女照片並運用網路接觸被害人。2.噓寒問暖讓被害人陷入情網。3.榨乾被害人後就人間蒸發。

另外阿昭署長也不忘叮囑，只要沒見過面，要求匯款，就要提高警覺，做好防範才能找到真愛及歡慶中秋。

刑事局長周幼偉拍攝防詐宣導短片。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

富邦天使與刑事局合作拍攝防詐宣導短片。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

職棒富邦悍將球員與「Fubon Angels」啦啦隊員，也與刑事局針對6大高發詐欺手法，共同拍攝一系列「小心被詐」識詐宣導影片，有「投資詐騙」、「網路交友詐騙」、「假檢警」、「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」等宣導短片，並於球賽時期策畫打詐紅不讓 「阿昭署長」來揮棒的活動，影片中更有署長及刑事局長共同參與，宣示警方對識詐宣導的重視及用心，也希望藉由體育賽事等與運動界多管道的合作，運用公私協力來共同提升全民識詐力。

刑事局提醒，主動邀請加LINE的「虛擬朋友」，幾乎都是詐騙，民眾絕對不可相信網路上主動加LINE的「股票帥哥」、「AI美女」或是「公益人士」，因為這些都是身分無法認證的詐欺集團，同時也提醒民眾可加入刑事局165 LINE帳號：@tw165，收看及分享官方每日推出的反詐欺影音，時時更新最新防詐資訊，提升識詐免疫力。