一名男網友和女友交往4個月，前幾天女友洗澡時電話響了，他幫忙接起來，結果對方劈頭就說「好久沒打砲了」，原PO當場嚇傻；沒想到隔幾天又有另名男子打電話給女友約砲，原PO無奈問「不知道我該繼續下去，接受她會約砲這件事，還是就趁早斷？」許多網友都建議分手，「即使在一起也走不遠」、「趁早斷吧！等下女生外面繼續約，不小心懷孕說孩子是你的。」

一名男網友在《Dcard》發文表示，和女友交往4個月，前幾天女友在洗澡時手機響了，他幫忙接電話，沒想到對方劈頭就說「好久沒打砲了，現在可以去找妳嗎？」

原PO當下腦筋一片空白，女友則解釋對方是國小同學，希望他不要干涉她的交友圈；沒想到隔天晚上又有另名男子打電話給女友約砲，他無助問「不知道我該繼續下去，接受她會約砲這件事，還是就真的趁早斷？」

許多網友看了都傻眼，「好扯！被戴綠帽你還想繼續忍嗎」、「可以分了，這種欺騙的感情疙瘩一定很深，即使在一起也走不遠」、「我會趁早斷，因為我清楚自己絕對過不去這道坎，想想你要每次聽到電話鈴聲都感到不安嗎？」

也有網友表示「趁早斷吧！等下女生外面繼續約，不小心懷孕說孩子你的，要你負責。」