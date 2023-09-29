夏米雅示範健身動作。（奇蹟製造提供）

瑜珈女神夏米雅（Miya）將於年底發行新歌〈空中的魚〉，特別邀請天王周杰倫的御用音樂總監黃雨勳擔任製作人 並為該首歌曲編曲。曲中融入最新電音AI音色，與AI小美人魚歌聲一起合唱，Miya也預告粉絲朋友們即將聽到新歌就是AI小美人魚和我這條空中的魚合作的嶄新音樂作品。

夏米雅示範健身動作。（奇蹟製造提供）

擁有多張專業健身證照的夏米雅也是美國體適能協會AFAA重訓執照的健身教練，平常授課不僅有柔軟伸展的瑜珈，更會加入需要全身鍛鍊的重訓笑稱：「我的課就是『軟硬兼施』。」上課的學生們幾經操練後，常稱「軟的更軟、硬的更硬」，學生解釋「是筋骨變軟了， 肌肉變硬了」。

因長期自我訓練，Miya擁有遮不住的好身材，女學員都想像她一樣，擁有凹凸有緻的身型曲線，上課無不聚精會神努力操練，而男學員每每看著Miya一進教室，總是大喊老師人美心更美，下手請留情，Miya總是很甜美溫柔的說：「好的喲！今天輕鬆練習，大家最棒了，加油喔。」但接著立刻就是棒式開合跳、深蹲10分鍾開始，瞬間哀嚎聲此起彼落。

中秋來臨，Miya提前為學員準備了全身的「中秋烤肌肉特別課」，因休假放鬆難免會吃下的高熱量的月餅及香噴噴烤肉，可以提前做好全身減脂、燃脂、增肌準備。中秋後，也另備了一系列的「蛋黃疏筋骨特別課」，做為休假後全身性的筋骨伸展。學生們光聽到這兩堂課的課名，嚇得異口同聲直呼「Miya老師，我們中秋節決定不烤肉也不吃蛋黃酥了」。