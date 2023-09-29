國民黨台北市議員陳炳甫揭露，大同區部分地下水道管線，遭到包含中華電信管線等數個管線橫越而阻攔水流，間接導致路面淹水。（陳炳甫辦公室提供／丁上程台北傳真）

今年8月期間台北市因極端氣候影響，導致午後大雷雨後時常發淹水情況。國民黨台北市議員陳炳甫發現，大同區重慶北路區域，在今年8月多次嚴重淹水，一直無法獲得改善，疑似是因為該處地下水管道，被包含中華電信管線等數個管線橫越而阻攔水流。對此水利處表示，已會勘釐清管線權屬單位並列管改善期程，減少後續積水風險。

陳炳甫表示，在今年極端氣候影響下，台北市午後常常出現大雷雨，而位在大同區重慶北路3段區域，8月期間數度淹水一直無法獲得改善，他追查後發現，該路段有兩段地下水管道，都被數個管線管線障礙橫越阻攔水流。

陳炳甫直言，日前與水利處舉行協調會時，竟得知中華電信表示要耗費2年時間，才能將阻擋水流的管線遷移，「但如果這2年內再度因豪大雨而造成淹水，誰該負責呢？」陳炳甫說，要求水利處再與中華電信協商，務必於最短時間內完成遷移。

對此水利處表示，今年8月10日午後雷陣雨在大同區的太平國小雨量站測得最大時雨量達106毫米，已超出本市排水系統的設計標準，造成重慶北路3段發生路面積水情形。而為釐清積水原因，已進行側溝高程測量及系統縱走調查，發現排水系統遭管線橫越阻礙排水狀況。

水利處表示，進一步瞭解後發現，3條橫越下水道的管線所屬為台電公司、自來水公司及中華電信公司。其中，中華電信公司之管線橫越阻礙排水狀況較為嚴重，已要求中華電信公司於2023年底前將無穿線之預留管拆除完成，其餘管線應於2024年汛期前完成，以免再次導致淹水事件發生。