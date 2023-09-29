張孝全（左）和周林依晨在片中也有精彩對手戲。（甲上娛樂提供）

以《海上花》、《刺客 聶隱娘》榮獲金馬獎最佳美術設計與造型設計的台灣知名藝術指導黃文英，首部編導電影長片《車頂上的玄天上帝》華麗集結林依晨、周渝民、阮經天、方宥心、管罄、林鉅等重磅卡司，由金獎攝影余靜萍操刀拍攝，林強、雷光夏、楊琬茜製作電影音樂，並由黃文英導演多年的合作夥伴侯孝賢導演擔任監製。片商今揭曉第二波卡司名單，包含張孝全、莊凱勛、段鈞豪、李千娜、陳家逵、《范保德》導演蕭雅全、歌仔戲藝術家唐美雲等硬底子演員陣容加盟。

片中林依晨貫串全場，述說家族橫跨三代的信仰傳承故事，周渝民則1人分飾2角，擔綱林依晨生命中最重要的2個男人，既是戀人，也是影響她觀念至深的阿公，聊到這次如何演繹塑造並切換2個角色的心境，周渝民透露2個角色都有原型人物在，與導演開會的過程多半是傾聽者，藉由數小時長談，聽導演慢慢敘述這兩個人在她心目中是怎樣的存在，周渝民便能輕易理解導演希望演員做出什麼樣的呈現，「我們把畫面呈現給導演，她看到的不只是一部電影的畫面，而是她對阿公的思念以及拼湊阿公真實人格的一個過程，常常看到她投入在鏡頭裡面，身為這個角色的表演者，我是很驕傲的。」

前導預告中，林依晨虔誠向玄天上帝拜拜祈福，將香爐上的裊裊香煙以手往身上攬，畫面十分療癒，林依晨笑說：「很多朋友說覺得被那個香療癒了，手勢看起來一副會作法，可以帶走人的憂愁，煙霧繚繞彷彿可以把我們平凡人的祈禱想望，真的透過它傳給最至高無上的神。」林依晨表示相當喜歡這部片的文案：「如果愛有天意，請帶我遇見更好的自己。」她認為這份愛不只來自於上天，也來自我們的祖先，「這部片讓我們回想自己的祖先是怎麼走過他的青春歲月，我們或許不一定像他們一樣勇敢有智慧，至少知道他們都在看顧著我們，祝福著我們，我覺得這點就很棒、很足夠了。」

《車頂上的玄天上帝》將於11月17日上映，在此之前，也獲選金馬影展開幕片，還不斷在國際傳出捷報，日前強勢入選第43屆夏威夷國際影展「台灣電影焦點」（Spotlight on Taiwan）單元，將於10月20日在夏威夷國際影展舉行世界首映；昨晚又獲選為第20屆香港亞洲電影節「影迷別注」（Cineaste Delights）單元，被視為「不容錯過的矚目新作」，將於11月10、11日在電影節放映。

首次自編自導的黃文英開心回應：「能入選國際影展實在很榮幸，也是極大的鼓勵。玄天上帝是一尊奉祀在我家族六代的神明，也是安定心神的力量。祂的符籙一直貼在我的車頂上，保佑平安；同時也牽引著家人對阿公的『思念』與『記憶』。人生往往在不經意的回顧當中，瞥見了生命的價值與生活的態度。希望這部作品帶給大家一份感動，遇見更好的自己。」

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