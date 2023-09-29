駕駛艙玻璃也破裂毀損。（海巡署提供）

海巡隊準備將陸籍漁船扣押拖回台北港。（海巡署提供）

陸籍漁船人員遭帶回台北港海巡基地偵辦。（海巡署提供）

海巡署艦隊分署新竹海巡隊今（29）日上午取締越界捕撈的大陸籍漁船，對方拒檢並企圖逃逸，過程中與海巡隊的10088艇發生碰撞，造成船艇受損，海巡隊員仍強力登船查扣人船，並由支援船艇將違法船隻扣回台北港查處。

艦隊分署新竹海巡隊表，今日上午8時左右，我國海巡10088艇於竹苗海域約新竹西北11浬處（禁止水域內6.4浬)）發現大陸籍漁船越界拖網作業，海巡隊前往取締時，遭對方反抗拒檢並蛇行衝撞企圖逃逸，導致我方10088艇，造成左舷欄杆變形、駕駛艙玻璃破裂。

不過海巡隊仍然依法蒐證並廣播對方停船受檢，隨後海巡隊員強力登船查緝，並將人船扣押，待我方支援船艇抵達，一併帶回台北港查處。初步清查，該陸籍漁船上人員共約17多人，違法捕撈漁獲量約20000公斤，經蒐整相關證據，全案依違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」偵辦，並針對船體損傷提出民事求償。

艦隊分署表示，中國大陸伏季休漁期結束，桃竹苗海域出現中國大陸漁船，為維護海域資源及漁民作業權益，除加強轄區巡邏，亦結合鄰近海巡隊實施擴大威力掃蕩，以彰顯政府守護海洋資源決心。若民眾在海上發現違法情事，可撥打海巡「118」服務電話，海巡將立即前往協處。