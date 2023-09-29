今天是中秋節，也是為期三天中秋連假第一天，民進黨台北市立委參選人、市議員許淑華今(29日)在臉書祝福大家中秋節快樂，也透露在中秋節前一周行程滿滿滿，光一天就有20至25個左右行程，但見到每一位民眾後，疲累也都消失了！

許淑華在貼文談到，中秋節前一周行程滿滿滿，光一天就有20至25個左右行程，因為希望每個行程都能出席，即使天氣炎熱，行程多到真的快累癱了。但她說，但是可以見到每一位開心的民眾，再累都願意。

許淑華也提醒，中秋節是個團圓的日子，大家有空記得回家陪陪家人。