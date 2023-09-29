近日一位人妻表示，最近老公買了一間透天厝，想在主臥室廁所裝冷氣，而他每次在廁所都要待1個多小時，「請問各位有人廁所在裝冷氣的嗎。」

原PO近日在臉書社團《買房知識家A你的Q》發文，「最近買了一間透天厝，廁所已經有通風系統和壁掛式電扇，但老公說主臥室廁所要裝冷氣，不然會很悶熱，因為他每次上廁所都要1～1.5h，都在裡面滑手機看股市賺錢。」

原PO強調，「房子也是他賺來的，我也不好意思說什麼，請問各位有人廁所在裝冷氣的嗎？」此文一出，網友紛紛留言「如果老公股票有賺錢的話，廁所工作室裡面想放個床也不要攔著他」、「這麼說來廁所是他營業的地方值得裝」、「他待廁所這麼久，有長痔瘡嗎」、「裝呀，一定要的好嗎，我老公要是蹲廁所也能賺到房子裝幾台都沒問題」。

也有人說「裝啊！上1小時的廁所是在幹嘛？不然再加裝床跟獨立電表在裡面都給他住在裡面就好喔！給他一個單獨工作室不香嗎？一定要在馬桶上才有數字靈感」、「可以再放個床、微波爐、冰箱、餐桌給他」、「就當在廁所上班吧」、「我比較會想知道穢氣會不會跑進冷氣裡面，而有衛生問題」。

更有人建議「馬桶是用來大號的不是用來坐爽爽的，建議坐馬桶3-5分鐘排出來就走人別留戀，我朋友每天上個廁所坐在馬桶划手機就快1個多小時，下星期要割了，看來要難受好幾天了！」