前往小琉球的東琉線、鹽琉線碼頭也塞爆人，客船業者估計連假首日應有萬人登島。（客船聯營處提供／謝佳潾屏東傳真）

中秋連假29日開跑，全台各地湧現出遊車潮與人潮，當中南下墾丁路段、也就是台1線、台17線匯集的水底寮五岔路口，據警方統計，截至下午2時共湧入2萬6400餘輛車次，而要前往小琉球的東琉線、鹽琉線碼頭也塞爆人，客船業者估計連假首日應有萬人登島。

據警方統計，29日零時至下午2時，台1線、台17線匯集的水底寮五岔路口，共湧入2萬6400餘輛車次，當中從上午8時至中午12時期間，每小時都是破3000輛車次，為此，枋寮警分局從上午9時03分開始實施南下調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，至下午1時44分解除調撥。

前往小琉球的東琉線、鹽琉線碼頭也塞爆人，客船業者估計連假首日應有萬人登島。（客船聯營處提供／謝佳潾屏東傳真）

前往小琉球的東琉線、鹽琉線碼頭也塞爆人，客船業者估計連假首日應有萬人登島。（客船大福提供／謝佳潾屏東傳真）

除南下墾丁路段湧現車潮外，前往小琉球的東琉線、鹽琉線碼頭也擠爆人，客船業者「大福」指出，中秋連假與雙十連假僅差1周，許多旅客可能會2選1，所以表面上人數看起來不若往年，但仍然上看有萬人登島。

客船大福為吸引遊客搭乘，推出在網美牆前拍照打卡即可抽獎，獎項多達600項。（客船大福提供／謝佳潾屏東傳真）

此外，因前往小琉球的客船有4家，業者為吸引遊客搭乘，各自祭出活動搶客，除有聯營處推出穿比基尼、戴墨鏡等海洋風格配件可抽獎外，大福也推出在網美牆前拍照打卡即可抽獎，獎項多達600項。