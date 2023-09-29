有些人視富貴如浮雲，比較在乎精神上的富裕。《搜狐網》近日分享3個最沒虛榮心的星座，他們認為錢財並不重要，不會去追求不切實際的夢想，生活過得如何比較重要，身邊有親友、愛人陪伴，人活著才有意義。

▎射手座

射手座給人一種灑脫的印象，不在乎物質上的享受，追求心靈的提升，不會為了滿足慾望，去做一些難以完成的事情，甚至違背自己的原則，他們並非沒有目標，而是把夢想放在精神層面，只想平平淡淡的過生活，擁有獨一無二的靈魂。

▎水瓶座

水瓶座從小想法就與眾不同，比較關心內心的精神世界，虛榮心非常弱，從外觀就能看出來，水瓶座也不在乎形象，有些甚至很邋遢，不會去追求財富，但並非他們沒有目標，而是希望塑造出強大的靈魂，面對職場也是如此，認為工作上的成就比薪水多寡還重要。

▎雙魚座

雙魚座對於工作比較沒野心，給人一種安於現狀的感覺，不過他們主要把精力放在精神層面，例如愛情，有了情感的滋潤，會使他們變快樂，一旦感覺到幸福，做任何事情都會覺得開心，就算受到委屈，也能很快就消化掉，雙魚座認為，精神上的滿足比物質享受更重要，身邊有愛自己的人才是最大財富。