方馨和柯叔元再次合作。（粘耿豪攝）

阿弟（右）和米可白有對手戲。（粘耿豪攝）

劇中參演女演員大合照。（粘耿豪攝）

方馨、柯叔元、米可白、馬國賢等人今（29）日出席台視最新8點檔《追分成功》。新手爸爸馬國賢明顯幸福肥，他在劇中飾演落魄大叔，他說現實生活中也曾有過落魄時刻，2001年他第一次參演戲劇，劇組和他簽約了10集，他第一場才3句台詞就搞砸，遭導演飆罵30分鐘，「我當時台語也沒有很好，以為我台詞背很熟就好，但第一場戲他們就後悔找我了，後來再拍2個外景鏡頭就掰掰。」後來播出戲份不到3分鐘，還要仔細找才看得到他。

馬國賢因此心裡有創傷，罹患憂鬱症，不敢接任何工作，連綜藝節目也不敢上，「我為什麼要回這行業自取其辱，很低落沒辦法工作。」他當時收入一個月不到1萬塊，1碗泡麵分3餐吃，但他現在已克服心理創傷，能夠演出8點檔，笑說參演這部是來賺錢。

馬國賢的兒子目前40多天大嗷嗷待哺，他說老婆剛做完月子，貼心的他只讓老婆擠奶、餵奶，其他的事情他都一手包辦。他透露老婆一度有一點產後憂鬱症，他在家發揮綜藝咖的功力，用「不好笑」來化開老婆的心結。

柯叔元和方馨再度合作8點檔，從上一檔《美麗人生》殺青至今，方馨只休息一個月，但因為休假太放縱，體重飆到56公斤，現在正積極瘦身中。柯叔元這次演筆生，擔任神明的翻譯官，方馨劇中常常到廟裡求桃花，2人因此牽起緣分，被問到現實中有求過桃花？柯叔元驕傲地說：「不用求桃花就一直來，我國小就有桃花了，人家都會寫『勿忘我』給我。」立刻被吐槽那是畢業紀念冊的祝福語。

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