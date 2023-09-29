俄羅斯去年2月發動「特殊軍事行動」入侵烏克蘭後，軍隊屢屢遭受西方強大武力打擊，一再傳出缺兵，除了從盟國徵兵之外，還透過人蛇集團誘拐古巴年輕人上戰場，現在普丁更把腦筋動到年輕女孩身上，號召青少女上軍訓課。比鄰的白俄羅斯也派出一批正妹女模「演練從軍」，希望能藉此加強後備動員能力。

根據英媒《每日郵報》報導，俄羅斯政府似乎把兵力目標轉向國內的青少年，首批受訓的是75名女高中生，她們在遠東濱海邊疆區（Primorsky）接受軍事訓練，內容包括戰術射擊、體能訓練，也參與模擬核武及生物攻擊的演習。

訓練官奧克薩娜（Oksana Novikova）告訴這批女孩：「不論性別，每一個年輕人都必須愛他的祖國，對國家負起責任。」到年底前，還會有1300名少男少女參與這項軍事訓練課。

至於鄰國白俄羅斯，則是找上今年參加白俄羅斯小姐選美大賽的參賽者，作為鼓勵婦女「從軍」的宣傳工具。只見這群顏值超高的女模在教官的帶領下，練習踢正步、射擊、戰場通訊和救護，架式十足。選美冠軍娜傑日達（Nadezhda Tolstikova）表示，「印象實在太棒了！我一定還會回來射擊。」

不過這樣的政策也引來反彈，不少俄羅斯網友紛紛表示不敢置信，「這些女孩根本還沒長大就受到洗腦，準備為瘋狂的掌權者赴死」、「戰爭已經害死夠多人了」、「我沒有膽子看」。據了解，近期有大批志願者加入普丁政府的「青年軍」組織（Yunarmia），人數達到達140萬人，年齡介於8歲到18歲之間。