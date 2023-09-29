台大婦產科醫師施景中分享，他對胎夢一直很感興趣，幾年前他曾接生過一個罹患先天性心臟病的「氧氣寶寶」，寶寶的媽媽曾分享，懷孕前曾做過胎夢，夢境準到令人吃驚，因為她醒來不久就發現自己懷孕，然後懷胎10月，果真生下一個女孩。

台大婦產科醫師施景中昨在臉書上分享，幾年前從接生過一個「氧氣寶寶」，那個孩子患有先天性心臟病，父母原本很擔心，沒想到孩子剛出生就把前來照護的小兒科醫師手上的氧氣罩搶走，似乎在告訴手術台上的媽媽「我很堅強！不用擔心我。」

施景中表示，那位「氧氣寶寶」的媽媽在懷孕前，曾做過一個很清晰的胎夢，夢中她在一個黑黑的隧道口，看到一個獨自哭泣的小女孩，似乎沒有爸爸媽媽，因此忍不住動了惻隱之心將小女孩帶回家照顧，沒想到隔天早上卻如臨大敵，因為她忙著做早餐、送2個女兒去上學，但小女孩一直哭泣，她還得要花心思哄，導致她一大早就累的半死，甚至一度想要把小女孩丟回去隧道口。

施景中透露，後來這位媽媽被嚇醒，除了夢境太逼真之外，她也很驚訝自己竟然會有把小孩丟掉的念頭，而做完這個夢不久，她也驗出懷孕，最後順利生下了上述提到的那一個「氧氣寶寶」。

施景中指出，如今「氧氣寶寶」已經長大，是個人見人愛的小女生，正在念幼兒園的她，學校還沒教怎麼寫字，小女孩就請媽媽教她寫，最後親手寫了一張卡片給他，讓他看了很感動。而小女孩這次回醫院做導管檢查，目前已經順利出院，相信在爸爸媽媽的呵護下，小女孩會有個美好的人生。

施景中也有感而發，引述了一代宗師的經典對白「世間所有的相遇，都是久別重逢。」坦言除了多生多世情牽的緣份，他想不到更好的理由。