中美關係起伏不定，中國國寶大貓熊卻擄獲美國民心，只是分布於美國多個動物園的大貓熊據報依現行協議明年將全數返國，由於尚未產生新協議，屆時美國可能出現50年來首次沒有大貓熊的情形。

據中國外交部28日官網公布，美媒在例行記者會提問，「華盛頓動物園的三隻大熊貓（大貓熊）將於12月返回中國，其他三家美國動物園的大熊貓或已經移交給了中方，或將於明年年底前移交中方。大熊貓是否反映了美中關係的緊張程度？」

中國外交部發言人毛寧回應時未談到大貓熊返國與兩國關係的關聯，僅表示旅居華盛頓國家動物園的大貓熊「美香」、「添添」和「小奇蹟」年底按期回國，雙方的合作單位正在商洽相關手續，將共同做好保障工作。

毛寧說，大貓熊深受世界各國人民的歡迎和喜愛，可說是友誼的使者和橋梁，「中國同很多國家開展大熊貓的保護合作研究，目的是提高瀕危物種的保護水平，促進全球的生物多樣性保護。未來我們會繼續同包括美國在內的合作夥伴一道為保護瀕危物種加強合作」。

她提到，中美雙方自1996年開始大貓熊保護研究合作，美國是最早和中國合作的國家之一，也是和中國開展大貓熊合作單位最多的國家，先後共4家動物園參與。雙方建立了良好合作關係，並取得豐碩合作成果，為瀕危物種的保育做出積極貢獻。透過雙方共同努力，共繁殖成活了17隻幼崽，目前仍有7隻貓熊在美。

毛色黑白相間、體型肥大的貓熊憨態可掬，北京數十年來持續向華府及世界各地其他動物園出借此國寶動物，外界稱為「貓熊外交」。

中共建政後，1972年第一批大貓熊運抵美國，作為時任總統尼克森（Richard Nixon）對中國歷史性訪問後的禮物。此後，中方開始出借大貓熊給美國動物園。

據香港經濟日報網，依照協議，大貓熊在國外居住一段時間後都會返回中國，而中方會視情況再送出新一批大貓熊，大貓熊駐美至今從未間斷。

報導說，日前在華盛頓動物園的3隻大貓熊已在美居住3年，預計今年12月回國。其他有大貓熊的美國動物園包括亞特蘭大、聖地牙哥及曼菲斯，「要不今年較早時已將大熊貓送回中國，就是協議會於明年到期」。

這意味著除非中美短期內達成新一輪大貓熊派美協議，否則美國明年將出現逾50年來首次沒有大貓熊的情形。