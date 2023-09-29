菲律賓清除黃岩島中國屏障，中方回應說勿挑釁滋事。星馬學者今天分析說，菲中在黃岩島衝突雖有一定程度的升溫現象，但衝突不會加劇，「這種緊張程度會讓中國在做法上謹慎一點」。

菲律賓上週對漁民進行例行補給，發現主要漁場之一的黃岩島（Scarborough Shoal）出入口被中國設置一條300公尺長漂浮障礙物阻擋，菲律賓海巡隊25日移除障礙物。菲國軍方密切監測中國在南海行動，揚言若設屏障將再移除；但中國認為菲方自說自話，會堅定維護黃岩島主權和海洋權益。

新加坡國立大學（National University of Singapore）政治系副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）今天受訪表示，菲律賓從2022年開始不斷讓國際社會成員了解中國在南海爭議海域行動；中國在南海舉動也相繼被國際媒體報導曝光。

他指出，如果與菲律賓相比，中國的舉措是「非常不對稱」，也「有點過度」。除了漂浮障礙，中國海警昔日向比較小的菲律賓船隻發射水柱、使用「軍事級雷射」照射，一般在國際法上被視為不對稱和過度行為。

對於記者詢及菲律賓拆除黃岩島中國屏障，雙方衝突是否更加劇，莊嘉穎認為，中國在這件事情發生後雖沒有讓步，但不可諱言地，中國在南海「一些行徑」和以往有些差別。諸如昔日中國船隻都會直接衝撞越南等其他國家船隻，這是非常頻繁的事情；但如今中國海警沒有這樣做，而是非常靠近、似乎會撞上菲律賓船隻。

他說：「目前看來中國似乎有一些自我克制。」

馬來亞大學亞歐學院（Asia-Europe Institute）副院長羅伊（Roy Anthony Rogers）也告訴中央社，南海局勢衝突解決仍有待簽訂「南海行為準則」（COC），如果包括中國與東協國家能遵守這個準則，至少有助化解爭端當事國之間衝突，儘管中國主張似乎涵蓋南海大部分地區，但與爭端當事國之間仍存談判空間。

對於中國公布2023年版標準地圖，包括東馬來西亞沙巴（Sabah）和砂拉越（Sarawak）附近大部分海域、台灣、南海諸島以及印中存有爭議地區，均納入中國領土範圍。羅伊說，中國一直定期發布他們的地圖，「東協國家無論同意與否，中國對南海主張並非新鮮事」。

羅伊受訪時呼籲中國要遵守國際法。中國是國際社會成員，如果有意成為一個負責任的全球大國，就必須遵守並落實國際法，雖然根據中國的理解將不可避免地重新詮釋國際法，但至少應該在國際法的框架內進行談判和討論。

另外，馬尼拉當局自1999年將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal），並派兵駐守。根據莊嘉穎分析，菲律賓有意在仁愛暗沙興建永久設施，以取代這艘不久後可能解體的登陸艦，中國目前最多僅允許菲國小船補給，如果菲國成功在仁愛暗沙設置永久設施，極具主權宣示的強烈意涵，中國自然希望阻止。