通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，侯文宜與柯文哲在臨時休息區同坐，應媒體要求握手合影。（謝明俊攝）

通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，拱天宮三媽進入廟慶會場。（謝明俊攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，除了讓台灣媽祖總廟的北港朝天宮媽姐首度駐駕遶境通霄外，並也讓參選總統的侯友宜、賴清德及柯文哲等3名主要參選人首度同台。柯文哲指出在這個社會上本來就沒有那麼多的分別和對立，去走一趟白沙屯媽祖遶境，會讓人更喜歡白沙屯媽祖的一切。侯友宜希望兩岸能宗教文化交流，不要兵戎相見，由宗教文化交流帶來兩岸和平安定。賴清德則不忘宣揚台獨理念，他說台灣定期改選總統，就已經是一個主權獨立的國家，他祈求天上聖母，能夠保佑2024年總統大選。

白沙屯拱天宮160周年廟慶，廟方擴大舉辦邀請了2千尊全台各地的媽祖同來共襄盛舉，其中，被視為全台媽祖總廟的北港朝天宮，更在董事長蔡咏得的帶領下，陪同北港媽步行來到通霄，首度駐駕並遶境通宵鎮。苗栗縣長鍾東錦上台致詞時就歡喜說道，白沙屯媽祖神威才能讓3名主要總統參選人同台，也希望大家多照顧苗栗縣。

拱天宮160周年廟慶促成了賴清德、侯友宜及柯文哲等3名主要總統侯選人首度同台，29日上午柯文哲首先於10時許抵達廟慶會場，侯友宜則在10點40分左右到達，兩人先後進入臨時貴賓區暫歇同坐，在場媒體提議兩人握手留影，侯友宜主動伸出右手握住柯文哲的左手，在旁陪同的拱天宮廟方人員大聲說「這就是藍白合吧！」侯友宜當場開懷笑了起來，柯文哲則是笑得有些靦腆。

廟慶開幕活動開始，賴清德坐在台上來賓席正中間位置，柯文哲與侯友宜則分坐左右邊，與賴清德中間相隔一人，3人並無多的互動，只有等到賴清德最後致詞結束下台後，才一一與侯友宜、柯文哲握手。

通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，柯文哲推薦大家一生要參加一次白沙屯媽祖遶境。（謝明俊攝）

活動一開始首先由拱天宮主委洪文華及北港朝天宮董事長蔡咏得先後上台致詞，稍後依序安排柯文哲、侯友宜上台致詞，賴清德則安排在壓軸。柯文哲說今年白沙屯媽祖進香遶境，他足足走了9天，那9天他完全沒有買任何東西吃，都吃不用錢的，從此可以感受到台灣人民的善良，除了送東西給他吃，甚至還有按摩，在這個社會上本來就沒有那麼多的分別和對立，去走一趟白沙屯媽祖遶境，會讓人更嘉歡白沙屯媽祖的一切，

通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，侯友宜祈求宗教文化交流帶來兩岸和平。（謝明俊攝）

侯友宜則用國台語混合說，全台灣的媽祖廟都不斷地去宣揚媽祖的理念，媽祖是慈悲的，媽祖疼惜台灣這塊土地裡的大細漢，他從小就是在嘉義朴子配天宮媽祖廟前長大的，從小就在媽祖廟前玩耍、拜拜，做錯事了要去媽祖座前罰站，出門時要跟媽祖講，回到家第一時間也要跟媽祖報告，今年大家能夠坐在一起，希望台灣能夠團結，國家能夠繁榮永續，媽姐是從福建漂洋過海來台灣，媽祖希望我們都能安居樂業，也希望兩岸能在宗教文化交流，不要兵戎相見，宗教文化交流更能帶來兩岸和平安定。

通霄鎮白沙屯拱天宮160周年廟慶，賴清德強調台灣是一個主權獨立的國家。（謝明俊攝）

賴清德則說，他首先代表總統蔡英文恭祝天上聖母神威顯赫，香火鼎盛，拱天宮160周年活動圓滿，媽祖大展神通，保佑國家風調雨順，國泰民安，天上聖母是台灣非常重要的信仰，台灣定期改選總統，就已經是一個主權獨立的國家，台灣不屬於任何一個國家的，只屬於台灣人民的，所以他祈求天上聖母，能夠保佑2024年總統大選，國家的主人，台灣人民都能根據自己意願，不受外力影響，也不受假訊息的干擾，能夠選出最好的人選，選出最負責的團隊，帶領台灣走入國際社會，對內發展經濟，照顧人民，建構兩岸的和平，在民主的道路上，持續壯大台灣。