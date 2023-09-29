源自法國的全球性城市夜間藝術節「白晝之夜（Nuit Blanche）」將於10月7日傍晚6點於台北市信義區登場，展開連續12個小時的藝術展演，台北晶華酒店響應活動推出「白晝『義』文假期」住房專案，在當晚推出8點至9點30分的「栢麗廳晚晚餐買1送1」及「晶華白晝專車」接駁服務，房客享用完美食後，可搭乘專車前往展區自由參觀，回到酒店後還有時間能好好補眠。

「白晝之夜」源自於2002年的法國，以跨夜舉行、推廣公共藝術及免費參加為活動特點，期望透過藝術喚醒群眾的城市空間自主權。今年邁入第8年的台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，以信義區為舞台，規劃出國父紀念館、台北市議會、台北市政府的3大展區，聚焦在國際視野、藝術公園、自由街頭、佔領府會、一夜影展、議題響應6大主題，邀請民眾探索潮流創作結合在地文化迸發出的9大亮點作品，以藝術的角度重新認識都市空間。

2023台北白晝之夜「起義吧！」主題頭帶。（白晝之夜提供）

共同響應此活動的還有位於信義區、台灣最具代表性的建築「台北101」，以及松山文創園區、國家鐵道博物館籌備處、國立故宮博物院與國家電影及視聽文化中心等場館，一同打造市中心最大的藝術廣場，向民眾展現台北作為藝術之都的多樣性和豐富性。

台北晶華酒店的人氣自助餐廳「柏麗廳」。（台北晶華酒店提供）

「白晝『義』文假期」專案的房客可預約10月7日晚間6點起的「白晝專車」接駁服務，飯店服務人員將接送房客前往信義區觀賞藝術作品，同時享有台北晶華酒店栢麗廳晚間8點至9點30分時段用餐買1送1的特惠；活動結束後回到飯店後，還能大啖CNN唯一推薦台北必吃的新鮮現做自助式早餐。專案2人成行、周六入住每房1萬800元起+15.5%，並享每房5800元起15.5%的續住價，以及高鐵車票7折起加購優惠。