杭州亞運電子競技賽事，英雄聯盟項目今（29）日進行銅牌戰，由地主大陸隊對越南隊，越南隊在首局以大比分差距拿下首勝，第二局大陸扳回一城，第三局賽點，比賽一度陷入膠著，最終由大陸隊在最後一場團戰打出1換3，拿下銅牌。金牌戰將於今晚7點由中華隊對上強權韓國隊。

季軍賽大陸對越南。首局在約6分鐘，越南隊輔助閃現控制住大陸下路，率先拿下首殺，隨後上中線碰撞，越南隊再拿下三個擊殺，比賽時間12分鐘，越南將預示者投資在下路，拿下首塔拉開經濟差距。

大陸隊中路選手越塔失敗遭反殺、上路選手遭越南隊四夾一，人頭數差距來到6比1，經濟差距來到6K。越南隊接連拿下第二隻預示者和小龍，在中路碰撞配合預示者拿下外塔，大陸隊也拼操作扳回2個擊殺。越南隊中路強開中國隊下路選手，在21分鐘拿下巴龍，越南隊多線推進，持續擴大差距，最後一波團戰，越南隊打出精彩0換5，比賽時間27分鐘拿下首局勝利。

杭州亞運電競「英雄聯盟」項目越南代表隊。(翻攝自AESF臉書)

第二局比賽，上下路4分鐘發生碰撞，大陸隊打野選手支援下路拿下首殺，雙方打野頻繁支援，大陸隊射手遠程大絕控制住越南選手，讓大陸隊中路選手拿下擊殺。10分鐘小龍區團戰，越南隊雖拿下第一條龍，但3人遭大陸隊反殺。大陸隊首支預示者投資在中路，隨後大陸隊中野輔連動，在塔下擊殺越南隊中路，大陸隊中路選手取得經濟優勢。大陸隊14分鐘在上路拿下首塔，隨後拿下越南方中路外塔，經濟差距來到4K，大陸隊拿下第二支預示者後繼續投資中路選手。越南隊在中路塔下強開多打少，反遭大陸隊趕來支援的選手打出0換3，隨後又在下路遭大陸隊夾擊，雙方經濟差距來到7K。大陸隊在21分鐘拿下巴龍，最後一波團戰大陸隊打出1換4，在25分鐘拿下勝利。雙方總比分1比1進入賽點。

第三局賽點局，大陸隊下路組合一等配合打野入侵野區，兩分鐘打野支援下路，下路組合交出雙閃，擊殺越南隊輔助選手拿下首殺，同時大陸隊上路也打出單殺。大陸隊展現進攻意圖，上中野連動攻入敵方上路外塔，在塔下打出2換2。野區團戰大陸隊蹲點打出1換2，大陸隊上路再次單殺越南選手。大陸隊下路打出單殺後拿下首塔，比賽陷入膠著。

21分鐘，越南隊在中路團戰打出漂亮的0換3，拿下巴龍，越南隊攜帶巴龍優勢三線運轉，但在28分鐘中路團戰被大陸隊打出1換4，巴龍落入大陸隊手中，反推到越南方中路高地。比賽時間32分鐘，中路團戰大陸隊反向夾擊1換3，下路選手拿下3連殺，擲直接衝向越南方主堡，33分鐘拿下勝利，保住銅牌。