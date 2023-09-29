杭州亞運29日下午網球混雙準決賽，中華隊第3種子許育修／詹皓晴1比6、6比3、4比10不敵第2種子印度波柏納（Rohan Bopanna）／布賽兒（Rutuja Bhosale），許詹配未能繼同胞黃琮豪／梁恩碩之後也躋身混雙金牌戰，確定銅牌作收，許育修個人本屆亞運斬獲1金1銅。

寶島男網好手許育修一日兩戰，先在男雙金牌戰和搭擋莊吉生收下中華隊亞運史上首面網球男雙金牌，經過適當休息後，再於混雙準決賽和詹皓晴聯手為自己本屆亞運第2張金牌戰門票奮鬥，第1盤許育修／詹皓晴第1個發球局驚險保發後，接下來3個發球局失手，不到半小時就被對手6比1先搶下盤數領先。

第2盤第3局許育修／詹皓晴40比15逼出2個破發點，可惜被對手連下4分保發，不過該盤第7局中華隊再度出現破發機會，這回好好把握，直落4分本戰首度破發得手，第9局再度破發，第2盤中後段連搶4局、6比3拿下將比賽逼進搶十。

搶十許育修／詹皓晴3個發球分被破，2比3之後被對手連得6分，以2比9面臨對手7個賽末點的考驗，許詹組合雖救回了2個賽末點，最終仍4比10敗下陣來，稍早另一組中華隊混雙黃琮豪／梁恩碩已率先晉級本屆亞運網球混雙金牌戰，可惜未能等到同胞組合也搶下決賽門票。

杭州亞運網球中華隊已經確定包辦5面獎牌，締造歷屆亞運網球個人賽最多面獎牌紀錄，其中女雙「金包銀」、男雙金牌，混雙目前確定1面銅牌，再看黃琮豪／梁恩碩決賽結果決定獎牌成色。

詹皓晴（前）、許育修在杭州亞運網球混雙獲得銅牌。（鄭任南攝）