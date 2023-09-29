年底將近，各家行號相繼準備選出福委，好能負責歲末尾牙或一連串活動了吧！現在現成的幹部來了！日前LiTV專訪到社畜越看越有感，正在熱映的職場魔幻電影「他馬克老闆」四強主角盧廣仲、鄭人碩、黃鐙輝與江齊，聊到若有一天真當起上班族時，自己最適合什麼職務？黃鐙輝立馬表態想當人力資源部福委，期待帶著同事團康玩樂放鬆身心，聽到此回答，盧廣仲立刻附和表示想當他的助手，沒想到現場剛好就有工作人員是福委會苦主，正煩心找不到適合的餐廳舉辦第四季生日會，因此聽到宛如「天降甘霖」般的答案，立刻逗趣表示，等等就要跟黃鐙輝與盧廣仲進行交接！

「他馬克老闆」故事是以苦幹實幹超可憐的上班族盧廣仲開始，請教他每天到公司上班，覺得員工第一件事要做什麼呢？盧廣仲果決回答自己金字招牌的答案，「吃早餐！因為吃早餐比較ROCK！」，雖然感覺像是說笑，但他隨後也表示早餐的重要性，大家務必不要因為懶而傷害身體！由於四位主角現實生活中並非是朝九晚六的上班族，而是處於娛樂圈隨時可能要幹活的狀態，問主角感覺固定辛苦還是反之時，鄭人碩回答：「固定比較辛苦…。」時，黃鐙輝立刻持反對票，原來以前曾在竹科上班的他，雖然不用按照時間準時上、下班，「但其實我是變成了無時無刻都在上班，就跟我們現在演員一樣，隨時CUE你就要來，就算你在睡覺也要來。」。

除了真實呈現上班族任職的酸甜苦辣，「他馬克老闆」故事裡，也鋪陳著「辦公室戀情」的好與壞，戲裡江齊以新人之姿，首次與三金得主盧廣仲交手，而且還是戀人關係，問到戲中關鍵吻戲，江齊表示「盧廣仲是自己的螢幕初吻」，至於盧廣仲的唇感如何？只見江齊害羞起來，「那時候有點太緊張了，然後又很多外務干擾，不會特別去感受當下…。」，眼看江齊已快擋不住追問攻勢，鄭人碩立刻化身戲裡超貼心的萬年主管傑克霸氣護航，「因為她很專心在她的表演上面，所以跟唇沒有關係…。」，不過盧廣仲也解釋，「拍攝當天又冷又淋雨，加上當時剛確診完，拍完這場戲，我們又交叉感染，又各自又在ONE MORE…。」因此浪漫吻戲背後，其實是演員全力付出的成果。

請教主角贊同辦公戀情嗎？本身經紀人就是老婆的黃鐙輝說：「如果你可以克制自己在於公時候盡心盡力，兩人相互扶持，將彼此的專業變成DOUBLE效果，我覺得是可以變成神鵰俠侶的！」，同樣女友也是演員（小薰）的鄭人碩，他認為：「如果是以女朋友的話，我覺得各自發展會比較好，因為雖然是同個行業但彼此對於這個領域的思維還是有些出入，我們可以互相討論求進步，但是不一定要在一起才可以加分。」，而盧廣仲對於辦辦公室戀情的看法，則是率性的說：「我覺得感覺對了就出發」。

在「他馬克老闆」中的「茫您Money」公司，其實裡面有不少上班族正在面臨的心聲，例如「某人空降部隊成為大主管」、「無止盡加班」、「員工的老婆加入公司群組」、「員工旅遊但還是在幹活」等不合理之事，問主角覺得哪一樣最不合理？黃鐙輝說：「我覺得這些不合理都很合理，因為這世界就長這個這子，你不是要想辦法克服這些事情，而是你自己的心態。」，他也說，以前小時候一定會為了錢而考量工作，但現在他很重「感覺」跟「同事」是落在「你喜不喜歡」為出發點，不過卻遭俏皮的鄭人碩反擊：「那是因為你現在賺到錢了！」，此話一出惹得大家笑到「沒叮沒噹」！