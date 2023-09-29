警方在台北轉運站前發現迷途老婦。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第三中隊員警，日前深夜執行巡邏勤務時，在市民大道「台北轉運站」前，見一名7旬香港籍胡姓婦人拎著行李箱在路旁徬徨無助，員警見狀立即上前詢問，順利護送胡婦回到旅館與家人團圓，達成秋節團聚心願。

第三中隊中隊長吳文城表示，當時員警發現胡姓老婦在公車站牌前徘徊喃喃自語，操著一口香港口音，對於員警詢問其姓名、家屬等資訊，雙方也語言不通，有如雞同鴨講，所幸員警不斷耐心地安撫老婦情緒，並細心地從老婦手機中抽絲剝繭找到訂房資訊，最終順利聯繫上家屬，並護送老婦到達下榻的旅館與家屬團聚。

老婦與家人團聚後，開心地雙手比YA直誇：「台灣警察好好哦！」家屬表示，一家人來台灣遊玩，老婦年事已高、記憶力衰退，下午發現老婦走失後著急不已，十分感激警方即時協助。

保大提醒，家中如有年邁長者，應多加留意其生活起居及出入動向或佩帶愛心手環，長者若需外出，應有人陪同為宜，以確保長者行動安全無虞。