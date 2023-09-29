一名12歲女童用衣物裹著身體步行8公里、挨家挨戶求助的影象激起公憤，印度警方快速破案，逮捕一名涉嫌犯案的三輪車司機；當地一名警員將認養這名女童，負擔她的教育及生活費用。

25日印度社群平台出現一段女童用大號衣物裹著上身、有血跡順著大腿滴下，挨家挨戶敲門求助的影片。貼文者聲稱女童疑似受到侵犯，事發地點在馬德雅省（Madhya Pradesh）烏賈因市（Ujjain），並感嘆社會冷漠，無人伸援。

影片震驚印度社會。經過連日追查，馬德雅省省長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）昨晚宣布逮捕一名三輪車司機，強調省政府將確使犯案者受到最嚴厲的懲罰。

喬汗在電視台訪問中說：「此類的犯罪犯已不適合存在於這個社會，他傷害到馬德雅省的精神。受害者是馬德雅省的女兒，我們會盡全力照顧她。」

烏賈因市警方表示，嫌犯有猥褻前科，昨天在追捕過程中還向警方丟石頭拒捕，最後自己掉入坑洞受傷落網。

受害女童正在醫院治療中，情況穩定。當地一名警員承諾領養這名女童，協助她接受教育，並接濟生活費用。

警方表示，將查驗市內所有三輪車司機的身分，並建立資料庫。

為偵破此案，警方在事件曝光後即成立28人專案小組，查看了市內1000台監視器的影片，訊問了100名上以有前科者、三輪車與公車司機，終於追查到嫌犯身分。

日前，另一名三輪車司機因車上有女童血跡而被逮捕。經調查發現，他只是在路上遇到這名女童，免費載送她一程；但這名司機因未向警方舉報犯罪行為而面臨控告。

另一方面，警方也駁斥網上流傳民眾冷漠的說法，稱有不少家庭給了女童食物與盤纏，還有人送她衣物蔽體。

這名女童據報於24日出門上學，結果就沒回家，家屬於次日向警方報案。她被發現的地點離自家有600公里之遠。