48歲「小旋風」林志穎去年發生嚴重車禍，幸好沒有危及生命，今年他全面復出，更參加大陸實境秀《披荊斬棘的哥哥3》，近日片段曝光，可見林志穎的身體仍相當虛弱，但發燒了也不怠慢工作，令粉絲非常心疼，他更是哥哥中公認最瘦吃不胖、需要增肥的成員，鏡頭前他公開量體重，竟只有55公斤，粉絲回應：「沒想到林志穎這麼輕」、「我一個女生都要自愧不如了」。

林志穎去年載兒子在桃園出車禍，車子失控撞上橋墩起火，幸好路過的民眾及時將他和兒子拉出，才沒有造成更嚴重的傷勢，傳聞他需要做臉部重建，最近他上《披荊斬棘3》時承認此事，自曝當時受傷最嚴重的就是頭，顱骨破裂和面部骨折，最後在臉部鎖上20個鈦合金骨釘，手臂也裝有鈦合金板和11個鈦釘，手臂目前也只能舉到及肩高。

在鬼門關前走一遭，林志穎更感謝身邊擁有的一切，包括當時救他的恩人和長庚醫療團隊，他身為一家之主唯一能做的就是成為好榜樣，不被病情擊倒積極向前看，他今年點頭願意參加《披荊斬棘3》也是為了讓大家知道他的毅力跟堅強，並坦言由於目前容易感到疲累，不論是錄影或是練習時間都是一項挑戰。

有別於節目中27歲馬伯騫的代謝好吃不胖、及35歲俞灝明覺得自己過胖要減肥，林志穎不僅公開自己的真實體重為55公斤，更表示為了增強體力只好增肥，還拉著隊友一起吃，引來俞灝明笑虧：「小志哥是我減肥路上的絆腳石」。而林志穎去年初公開12歲兒子Kimi已經長到164公分，從牆上痕跡來看，林志穎只比Kimi高4公分，也就是168公分多，比官方公布的172公分少了4公分，引來網友熱議。