台北國際秋季旅展今日登場。（陳祐誠攝）

「2023台北國際秋季旅展」29日登場，不只國內五星飯店祭出餐券3.4折起的優惠，亞洲旅遊也出現流血價，南韓5日8千元有找，許多民眾前來找便宜商品。（羅永銘攝）

陸委會8月24日宣布研擬開放兩岸旅遊，有1個月的準備期，視大陸態度決定最終是否開放，但1個月期限已過，陸方沒有給出回應，旅行業已不看好明年大選前能有解。交通部觀光署指出，日前已與陸委會開會討論下一步，仍希望維持對等開放的原則。業者則呼籲，我方可以先單方面解禁，再把球發給大陸。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁指出，許多人在說分階段開放，第一階段是每天開放2000人，但大陸不回應；第二階段為研擬開放小三通。至於第三階段，公會會建議由我方先全部解除禁團令，展現台灣是個民主自由的國家，各國的生意都做，而不只強調大陸。

蕭博仁認為，政府在選舉前比較敏感，政府考量比較多，但他站在觀光角度，認為全部開放最好。

旅行業品質保障協會理事長張永成說，希望早日恢復兩岸有序的交流，但目前兩岸旅遊仍然卡關，衷心期盼兩岸不要把旅遊當成政治籌碼，在這關鍵時刻，台灣主動遞出橄欖枝，並呼籲政府可以先解除禁團令，相信這策略可讓產業恢復動能，讓民眾感受到民主自由的可貴。

有關陸客議題，交通部觀光署副署長林信任說，日前已經跟陸委會有開會，後續仍秉持對等開放的原則，希望大陸釋出善意。