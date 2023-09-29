民進黨近年來接連陷入疫苗、雞蛋等爭議，創黨人一員、前立委魏耀乾27日在民進黨37週年創黨黨員餐會高舉「我們開創的民主進步黨，已淪為獨裁貪污惡霸黨」的旗幟，怒轟民進黨在新潮流挾持下，背離台灣朝野人民企盼。對此，一份網路投票也詢問民眾想法，結果讓人相當震撼。

魏耀乾在黨慶中怒轟，民進黨在新潮流的挾持下，成為憑一黨獨大極權獨裁如列寧式組織，政商勾結貪污腐敗、背離台灣朝野人民的企盼，我們心很痛在流淚」。

對於新潮流，魏耀乾更是狠批，近年來包括高端疫苗、五十萬紙上公司進口巴西壞蛋等弊端，全因一黨獨大、絕對權力所致，尤其是新潮流盤據政府各個部門、把持銀行、國企，掏空國庫。

《東森新聞》YouTube頻道在28日發起網路投票，截至今日下午3點，已有超過2.5萬人參與。針對「創黨元老在民進黨慶拉布條，痛斥獨裁貪污惡霸黨，你的想法是？」有15%的網友認為「民進黨真的要改善」、7%的民眾表示，「尊重、傾聽也只是講講而已」、另有高達74%的參與者稱，「要用選票教訓民進黨」、剩下2%為「其他，請至底下留言」。

對於民進黨創黨元老沉痛吐出心聲，網友也紛紛留言表示，「一直不敢面對現實，已經到了沒有救的地步了！」、「用選票直接解散民進黨！」、「不能再慣容忍，會越養越大尾！」、「創黨元老最有感覺因當時的理念都已不復見了！權力讓人腐敗真的太真實了！」、「勤政愛民愛鄉土」、「祖師爺的話要聽」。