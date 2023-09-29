洛杉磯天使隊本周在天使主場迎戰德州遊騎兵隊，現場並舉辦慈善捐贈儀式，長榮航空總經理孫嘉明特別飛往洛杉磯，將贊助金額的支票頒予洛杉磯天使隊主席Dennis Kuhl。預期至10月1日賽季結束前還會持續增加，長榮航空將至少捐贈11.9萬美金。捐贈金未來將由「洛杉磯天使隊棒球慈善基金會」運用此筆捐贈款，使用於關懷青少年議題的公益活動。

孫嘉明表示：「長榮航空非常高興在本季球賽與天使隊合作全壘打慈善贊助活動，隨著不斷攀升的捐款金額，展現的是天使隊在每場賽事精實的訓練成果以及合作默契；長榮航空與洛杉磯天使隊一樣，重視團隊的精神，透過嚴謹的訓練與堅守崗位的付出，因而連續8年獲得五星級航空公司的肯定。」

洛杉磯天使隊棒球慈善基金會於2004年成立，多年來與洛杉磯天使棒球隊共計投入美金2,400萬用以改善當地青少年教育、醫療保健、藝術與科學等；而長榮航空自2018年開始與洛杉磯天使棒球隊合作，推廣運動的品牌形象深植當地球迷心中，此次藉由全壘打慈善贊助更深化雙方關係，共同落實企業永續。

長榮航空航網遍布全球，長期贊助國內外多項運動賽事，除了在日本、美國、英國及法國，皆有贊助棒球、足球等各項運動，同時也長期提供資源支持多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維、「奧運銅牌」潘政琮、「台灣蝶王」王冠閎以及「小林同學」林昀儒等優異選手。

長榮航空深耕北美市場30多年，現在提供每周84班直飛北美八大航點的飛航服務，包括洛杉磯、舊金山、紐約、芝加哥、休士頓和西雅圖以及加拿大的多倫多與溫哥華，並自10月29日冬季班表起，西雅圖增為每周10班後，飛往北美航班將達每周87班，除了提供台灣旅客往返北美便利的空中交通服務，也著眼北美與東南亞往返的轉機市場；長榮航空在北美藉由贊助體育賽事的方式，提升在當地社會公益的正面形象。