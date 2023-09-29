前民進黨新北市板橋議員王淑慧因涉詐領助理費，一審時判刑9年。由於王淑先前曾被限制出境、出海屆滿，高院二審時審酌其涉犯重罪，日前裁定自10月4日起延長限制出境、出海8個月，可提抗告。

回顧本案，前民進黨新北市議員王淑慧自2011年始利用姪女、外甥女等人擔任人頭助理，詐領助理費、春節慰勞金等費用高達335萬。王淑慧雖曾全數認罪，然而於審理期間仍堅決否認貪汙犯行。新北地院於2022年1月13日判處9年徒刑，褫奪公權5年；至於另6名涉案助理則分別被判6月至2年不等徒刑，緩刑5年。

王淑慧（67歲）連任多屆議員，過去擔任立委時曾因「吃紙風波」躍上國際媒體版面。新北地檢署2020年接獲舉報，查獲其9年間涉嫌詐領335萬多元助理費。

根據判決書，王淑慧自擔任第一至三屆市議員以來，聘用王姓姪女、謝姓外甥女擔任人頭助理，將公費助理補助費自行挪用，而另2名林姓、魏姓助理雖有實質擔任助理，但仍自願將其帳戶供給王淑慧挪為私用。

另一名林姓女助理雖為替王淑慧辦事，但林女擔心助理工作影響其勞工保險金，於是聯手王淑慧，通過游姓友人擔任人頭，再由林女從其帳戶領取薪資。

王淑慧辯稱，姪女、外甥女僅為網軍，負責蒐集輿情、網路評論，經調查後發現2人每月卻領取高於其他公費助理的薪資。王對此強調，她僅挪用公費助理費支出其私聘助理費用，但法院實際核算後認定，其詐領金費仍高於實際支出。

檢調偵辦時，王淑慧意圖透過子女串證，雖然聲押獲准後完全認罪，但事後又否認犯行，甚至在答辯時將過錯推給檢調或司法改革，「你們隨便接到一個檢舉信，然後就汙衊」、「我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法」。

新北地院審理時，認為王淑慧不知悔悟，愧對民代身分，應予嚴厲非難，因此依《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，判處9年徒刑、褫奪公權5年。

案經上訴，台灣高等法院二審時，審酌王淑慧限制出境、出海屆滿，高院日前開庭訊問。高院認為，王淑慧犯罪嫌疑重大，涉犯7年以上有期徒刑得併科6000萬元以下罰金之重罪，審酌重罪常伴有逃亡、逃匿以規避審判、刑罰執行的高度可能，因此有理由足認定有逃亡之虞。

高院參酌本案訴訟程序，仍有繼續限制出境、出海必要，因此裁定王淑慧自10月4日起限制出境、出海8個月，得抗告。